Харри Магуайр – своей девушке: «Попросишь соседей выбросить мусор? Мы еще не едем домой»

Защитник сборной Англии Харри Магуайр выложил в твиттер фотографию со своей девушкой и сообщил подписчикам, что его команда пока не едет домой. Таким образом футболист обыграл виральную фразу «Football's Coming Home».

«[Дорогая], попросишь соседей выбросить мусор в понедельник? Мы еще не едем домой», – написал защитник «Лестера», который забил победный гол в матче против сборной Швеции (2:0).

В полуфинале англичане сыграют со сборной Хорватии.

Матч пройдет 11 июля в «Лужниках».

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