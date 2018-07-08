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Харри Магуайр – своей девушке: «Попросишь соседей выбросить мусор? Мы еще не едем домой»

Магуайр – своей девушке: «Попросишь соседей выбросить мусор? Мы еще не едем домой»
Eurosport

35 мин. назад

Англичане задержались в России почти по-максимуму.

Защитник сборной Англии Харри Магуайр выложил в твиттер фотографию со своей девушкой и сообщил подписчикам, что его команда пока не едет домой. Таким образом футболист обыграл виральную фразу «Football's Coming Home».

«[Дорогая], попросишь соседей выбросить мусор в понедельник? Мы еще не едем домой», – написал защитник «Лестера», который забил победный гол в матче против сборной Швеции (2:0).

  • В полуфинале англичане сыграют со сборной Хорватии.
  • Матч пройдет 11 июля в «Лужниках».

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