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Эден Азар: «Мы с братьями всегда больше болели за Францию, чем за Бельгию»
Эден восхищался Зиданом, Анри и Дешамом.
Лидер сборной Бельгии Эден Азар рассказал, за какую национальную команду он и его братья болели в детстве.
«Мы с моими братьями всегда больше болели за Францию, чем за Бельгию. Мы выросли на поколении французской команды 1998 года», – отметил Эден.
- Франция и Бельгия сыграют между собой в полуфинале чемпионата мира. Матч пройдет 10 июля на стадионе «Санкт-Петербург».
- Сборная Франции в 1998 году победила на чемпионате мира, обыграв в финале Бразилию – 3:0.
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