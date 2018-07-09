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Эден Азар: «Мы с братьями всегда больше болели за Францию, чем за Бельгию»

Азар: «Мы с братьями всегда больше болели за Францию, чем за Бельгию»
Eurosport

30 мин. назад

Эден восхищался Зиданом, Анри и Дешамом.

Лидер сборной Бельгии Эден Азар рассказал, за какую национальную команду он и его братья болели в детстве.

«Мы с моими братьями всегда больше болели за Францию, чем за Бельгию. Мы выросли на поколении французской команды 1998 года», – отметил Эден.

  • Франция и Бельгия сыграют между собой в полуфинале чемпионата мира. Матч пройдет 10 июля на стадионе «Санкт-Петербург».
  • Сборная Франции в 1998 году победила на чемпионате мира, обыграв в финале Бразилию – 3:0.

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