Черчесов: «Все последние дни мы были, как единое целое. Мы знали, для чего собрались и чего хотели»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги выступления сборной на домашнем чемпионате мира.

«Если вы обратили внимание, сейчас редко кого-то выделяют из игроков сборной, только когда кто-то забил или нет. Все отмечают команду. Вот из-за того, что у нас команда, все последние дни были, как один. Мы знали, для чего собрались и чего хотели. Но, видимо, все-таки упустили или недооценили какие-то нюансы, которые не позволили нам пройти еще дальше.

Мы хотели обыграть хорватов. Удалось навязать борьбу, проявить характер. Знали, что будет сложный матч с хорошей командой, напичканной классными игроками. Знали, что ни при каких обстоятельствах не сдадимся. Но в какой-то момент удача от нас отвернулась.

Что касается всего чемпионата, то не зря нас отмечают. Отовсюду раздаются звонки, приходят смс-сообщения. Из Гваделупы, Гватемалы. Все отмечают команду. Скажу банальность: болельщики были нашим 12-м, 13-м, 14-м и 15-м игроками на этом турнире. Такое чувство, что по ходу турнира болельщики других стран тоже переметнулись на нашу сторону. Не в тех случаях, когда играли против их команд, а вообще.

Определенную симпатию мы завоевали. «Страна как команда – команда как страна» – наш новый девиз? Пускай будет так. Я не против»? – сказал Черчесов в интервью ютуб-каналу сборной России.

Сборная России впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ.

До полуфинала не хватило совсем немного: в 1/4 финала хорваты оказались сильнее лишь в серии пенальти.

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