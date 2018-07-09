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«Парни, вы – крутые. Сожалею, если кого-то из вас обидел». Слепаков извинился перед сборной России

«Парни, вы – крутые. Сожалею, если кого-то из вас обидел». Слепаков извинился перед сборной России
Eurosport

15 мин. назад

Мы все ошибались.

Комик Семен Слепаков поблагодарил сборную России за выступление на домашнем чемпионате мира и извинился за шутливую песню, которую он выложил перед стартом ЧМ. В ней Слепаков посоветовал назначить президента Чечни Рамзана Кадырова главным тренером национальной команды.

«Это пост благодарности и поддержки сборной России по футболу. Парни, вы реально крутые. Сожалею, если кого-то из вас обидел своим творчеством. Все шло честно, от сердца. От чувства безнадеги, которая до начала чемпионата заполняла все.

Теперь не так. Спасибо вам за это. Было мощно и феерично. Для меня вы не проиграли, а красиво отошли в сторону, как вежливые хозяева, которые все самое лучшее отдают гостям. У вас есть повод гордиться собой, так как мы гордимся вами», – написал Слепаков в инстаграме.

  • Сборная России впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ.
  • В 1/4 финала Хорватия победила Россию только в серии пенальти.

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