«Парни, вы – крутые. Сожалею, если кого-то из вас обидел». Слепаков извинился перед сборной России

Комик Семен Слепаков поблагодарил сборную России за выступление на домашнем чемпионате мира и извинился за шутливую песню, которую он выложил перед стартом ЧМ. В ней Слепаков посоветовал назначить президента Чечни Рамзана Кадырова главным тренером национальной команды.

«Это пост благодарности и поддержки сборной России по футболу. Парни, вы реально крутые. Сожалею, если кого-то из вас обидел своим творчеством. Все шло честно, от сердца. От чувства безнадеги, которая до начала чемпионата заполняла все.

Теперь не так. Спасибо вам за это. Было мощно и феерично. Для меня вы не проиграли, а красиво отошли в сторону, как вежливые хозяева, которые все самое лучшее отдают гостям. У вас есть повод гордиться собой, так как мы гордимся вами», – написал Слепаков в инстаграме.

Сборная России впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ.

В 1/4 финала Хорватия победила Россию только в серии пенальти.

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