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«Санкт-Петербург – это женщина, которая крадет ваше сердце». Танкреди Палмери восхитился Питером

«Санкт-Петербург – это женщина, которая крадет ваше сердце». Танкреди Палмери восхитился Питером
Eurosport

1 час назад

Город на Неве покорил итальянца.

Журналист Sky Sports Танкреди Палмери восторженно высказался о городах, принимающих чемпионат мира, и особенно выделил Санкт-Петербург.

«Москва – шикарна. Сочи – очень милый город, а Ростов – интересный. Но Санкт-Петербург – это женщина, которая крадет ваше сердце. Это любовь всей вашей жизни. Это пылающее небо, в котором хочется исчезнуть», – написал итальянский инсайдер в твиттере.

  • ЧМ-2018 принимали 12 стадионов в 11 городах России.
  • В Санкт-Петербурге пройдут 2 из 4 оставшихся матчей: полуфинал Франция – Бельгия и матч за третье место.

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