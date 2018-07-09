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Сборная России сделала 259 выносов, отборов и сейвов во время ЧМ. Это лучший результат на турнире
Шутка про «300 спартанцев».
У сборной России за 4 матча до конца ЧМ-2018 лучшие показатели по оборонительным действиям среди всех участников турнира.
За 5 матчей команда совершила 259 выносов, отборов и сейвов. Наиболее количество атак у сборной Бразилии – 292. Самая пасующая команда – Испания (3120 передач за 4 игры).
- Сборная России впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ.
- До полуфинала не хватило совсем немного: в 1/4 финала хорваты оказались сильнее лишь в серии пенальти.
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