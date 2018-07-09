«Она эмоциональна, как группа из дома престарелых». Женщина в Германии впервые прокомментировала ЧМ

На немецком телеканале ZDF впервые в истории немецкого телевидения матчи ЧМ-2018 прокомментировала женщина – 54-летняя Клаудия Нойманн.

Ранее Нойманн комментировала теннис, велоспорт, Олимпийские игры и футбольные матчи, но еще никогда в Германии игры такого уровня не доверяли женщинам. Но ее своеобразный комментарий понравился не всем. Часть зрителей жаловалась на неприятный голос журналистки и ее произношение, фактические ошибки, безэмоциональность и небеспристрастность. «Клаудия Нойманн такая же эмоциональная и увлекательная, как танцевальная группа из шварцвальдского дома престарелых. Но я понимаю. Равенство полов», – написал один из пользователей твиттера.

Сборная Германии вылетела с ЧМ-2018 еще на стадии группового этапа.

Одержав всего одну победу, немцы заняли последнее место в группе F.

(Фото: Insight Media / Vida Press)

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