Other Agency

«Она эмоциональна, как группа из дома престарелых». Женщина в Германии впервые прокомментировала ЧМ

«Она эмоциональна, как группа из дома престарелых». Женщина в Германии впервые прокомментировала ЧМ
Eurosport

41 мин. назад

Ее работа понравилась не всем.

На немецком телеканале ZDF впервые в истории немецкого телевидения матчи ЧМ-2018 прокомментировала женщина – 54-летняя Клаудия Нойманн.

Ранее Нойманн комментировала теннис, велоспорт, Олимпийские игры и футбольные матчи, но еще никогда в Германии игры такого уровня не доверяли женщинам. Но ее своеобразный комментарий понравился не всем. Часть зрителей жаловалась на неприятный голос журналистки и ее произношение, фактические ошибки, безэмоциональность и небеспристрастность. «Клаудия Нойманн такая же эмоциональная и увлекательная, как танцевальная группа из шварцвальдского дома престарелых. Но я понимаю. Равенство полов», – написал один из пользователей твиттера.

  • Сборная Германии вылетела с ЧМ-2018 еще на стадии группового этапа.
  • Одержав всего одну победу, немцы заняли последнее место в группе F.

(Фото: Insight Media / Vida Press)

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат мира

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - 9 тысяч рублей за футболку, 7 – за шляпку. Что купить в официальном магазине Уимблдона

02:41
Популярные видео
«Лео! Как я хотела, чтобы он выиграл этот турнир». Теннисисты – о ЧМ и сборной России
2 381 просмотров10 ч
Лютый завал за 2 километра до финиша второго этапа. Некоторые запомнят этот поворот надолго
1 639 просмотров17 ч
А еще вам может понравиться