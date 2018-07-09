Getty Images

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар: « Килиан Мбаппе уже сейчас заслуживает «Золотой мяч»

Азар: «Мбаппе уже сейчас заслуживает «Золотой мяч»
Eurosport

10 мин. назад

Лидер «дьяволов» отреспектовал мололому французу.

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар похвалил французского нападающего Килиана Мбаппе в преддверии очной встречи в 1/2 финала чемпионата мира.

«Я несколько раз разговаривал с ним по телефону. В детстве он смотрел, как играю я, а теперь я смотрю, как играет он. Очень уважаю его за то, что он демонстрирует в свои 19 лет. Для современного футбола это неслыханно. Он обладает потенциалом завоевать «Золотой мяч». Хотя, на мой взгляд, он уже его заслуживает», – цитирует Азара beIN Sports.

  • На ЧМ-2018 Мбаппе забил 3 мяча и сделал один ассист.
  • Полуфинал между Францией и Бельгией пройдет в Санкт-Петербурге 10 июня.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат мира

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - 9 тысяч рублей за футболку, 7 – за шляпку. Что купить в официальном магазине Уимблдона

02:41
Популярные видео
«Лео! Как я хотела, чтобы он выиграл этот турнир». Теннисисты – о ЧМ и сборной России
2 379 просмотров10 ч
Лютый завал за 2 километра до финиша второго этапа. Некоторые запомнят этот поворот надолго
1 637 просмотров17 ч
А еще вам может понравиться