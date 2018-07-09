Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар: « Килиан Мбаппе уже сейчас заслуживает «Золотой мяч»

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар похвалил французского нападающего Килиана Мбаппе в преддверии очной встречи в 1/2 финала чемпионата мира.

«Я несколько раз разговаривал с ним по телефону. В детстве он смотрел, как играю я, а теперь я смотрю, как играет он. Очень уважаю его за то, что он демонстрирует в свои 19 лет. Для современного футбола это неслыханно. Он обладает потенциалом завоевать «Золотой мяч». Хотя, на мой взгляд, он уже его заслуживает», – цитирует Азара beIN Sports.

На ЧМ-2018 Мбаппе забил 3 мяча и сделал один ассист.

Полуфинал между Францией и Бельгией пройдет в Санкт-Петербурге 10 июня.

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