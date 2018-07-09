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Ядерные фото болельщиц ЧМ. Ты зафанатеешь от них больше, чем от футбола

Ядерные фото болельщиц ЧМ. Ты зафанатеешь от них больше, чем от футбола
Евгений Коростелев

1 час назадОбновлено 8 мин. назад

Эти дамы шикарны.

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  • В первом полуфинале ЧМ сыграют Франция и Бельгия, во втором – Англия и Хорватия.
  • Финал состоится в Москве на стадионе «Лужники» 15 июля.

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