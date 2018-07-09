Eurosport
Ядерные фото болельщиц ЧМ. Ты зафанатеешь от них больше, чем от футбола
Эти дамы шикарны.
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- В первом полуфинале ЧМ сыграют Франция и Бельгия, во втором – Англия и Хорватия.
- Финал состоится в Москве на стадионе «Лужники» 15 июля.
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