Скорая помощь в Португалии сделала плакат про ложные вызовы с фотографией симуляции Неймара

Служба скорой медицинской помощи в Португалии нестандартно подошла к разработке социальной рекламы.

На один из плакатов, в котором говорится о том, что 75,8% вызовов экстренной службы – ложные, создатели поместили фотографию Неймара, который запомнился на ЧМ-2018 многочисленными симуляциями.

За первые 4 матча чемпионата мира Неймар провалялся на российских газонах 14 минут.

Сборная Бразилии уступила в 1/4 финала бельгийцам со счетом 1:2.

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