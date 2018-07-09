В Санкт-Петербурге вандалы закрасили палец на граффити Черчесова и превратили тренера в инвалида

В Санкт-Петербурге вандалы испортили граффити с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, закрасив часть изображения так, что указательный палец получился отрубленным.

«Сейчас мы выясняем, кто и для чего это сделал. Но точно могу сказать, что мы будем восстанавливать граффити», – заявил один из создателей граффити, участник стрит-арт проекта HoodGraff Артём Бурж в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Панно появилось на трансформаторной будке 22 июня после победы сборной России на Египтом.

Исход матча обеспечил первый в истории России выход в плей-офф ЧМ.

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