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Англия, Хорватия, Франция или Бельгия? Чемпионы Eurosport уже знают, кто возьмет чемпионат мира-2018
Кир Воробьев, Тимофей Загорский, Дмитрий Панферов и Данил Тармасинов с прогнозами на последние матчи турнира.
У хорватов есть все для того, чтобы встроиться в галерею чемпионов мира. У нее очень гибкий тренер Далич, который управляет полузащитой в зависимости от соперников и строит раздевалку (недовольный Калинич уже поехал домой, чтобы не вонять перед остальными). Им досталась легкая сетка – по похожему сценарию Португалия весь плей-офф Евро-2016 мочалила слабаков, сохранила силы и в финале отняла титул у Франции. У них крутая химия – перед пенальти с Данией Ракитич зарядил своих и вдохновил Субашича на три сэйва. У хорватов есть Модрич, который выглядит малохольным апгрейдом Пирло и крутит партнерами из середины.
Матч с Аргентиной был пиком «шашечных» – остальные игры они провели сильно слабее. Но за Хорватию удача, две победы по пенальти и видимый запас, куда прибавлять. Даже скандал Виды с Вукоевичем поможет сборной – теперь на пресс-конференции тренера будут доставать не отданной территорией, а вопросами про Россию и Украину. До Кубка мира осталось еще два соперника, которые не кажутся сильнее хорватов по составу – нужно воспользоваться моментом и выиграть для страны что-то не в гандболе и не в водном поло.
Еще точно неясно, кто менее удачлив – люди, болеющие за сборную Англии, или сама сборная Англии. Игроки у британцев всегда были топ, но на результаты это никогда не влияло. За 30 лет у них ни одного полуфинала на крупном турнире, три вылета после серии пенальти, а последний Евро – ну это вообще.
В Волгограде англичане спаслись на последней минуте. Фанаты боялись, что парни беспомощны даже против слабаков, но уже в следующем туре сомнения испарились – Кейн гильотинировал Панаму.
Харри Кейн празднует гол в ворота ПанамыGetty Images
Харри – послание сверху. Хорошо, что новый лидер сборной – нападающий, и хорошо, что он всего один – раньше их было на поле сразу несколько и ни к чему хорошему это не приводило. Харри хладнокровен, ему без разницы, кто пострадает от его пушки, а если и не пострадает, то Англию спасет везение.
Англичане сделали то, чего не делали с прошлого века – вышли в полуфинал. В Россию рвутся остальные фанаты – они нашли способ достать FAN ID за три клика, и уже через неделю тут ожидается в районе 10 тысяч новых зрителей. На острове люди сходят с ума: рейтинг четвертьфинальной трансляции со шведами побил все предыдущие телерекорды, все погружены в футбол, и футболисты это наверняка чувствуют. Либо в этот раз, либо закрываем сборную. Впереди хорваты и франкоговорящие – норм раздражители. И тех, и других надо размазывать – иначе не поймут.
Победа Франции на ЧМ – самый логичный исход главного турнира четырехлетия. У «трехцветных» лучший в мире состав и второе по силе стартовое сочетание после Бразилии. У лидеров безграничный потенциал. На бумаге такие команды всегда побеждают. Такие команды как Франция всегда добираются до последних стадий крупных турниров в футбольных симуляторах. Умный механизм исключает нелепые случайности и генерирует победителя математически верно. Франция – главный кандидат на итоговый успех.
У нее есть записной лидер, который решает матчи на автомате (Гризманн), раскрывшаяся окончательно суперзвезда будущего (Мбаппе) и невыстрелившие еще на полную мощность Погба, Дембеле и Жиру. Исход очевиден: кто-то из последнего трио сделает ход в одном из двух главных матчей, а с остальным справятся Мбаппе и Гризманн.
У Франции не было изматывающего четвертьфинала. Она со спокойствием змеи заглотила Уругвай, переварила, а насыщение получала, разбирая соперника по полуфиналу. Дешам наплевал на атакующую вариативность и побил Уругвай в циничном и слегка издевательском стиле. Никакой романтики, только результат.
Бельгия же отбегала 90 минут, которые по интенсивности едва ли вымотали их меньше 120-минутного матча. Географические соседи «трехцветных» еще и играли на пару часов позже, поэтому ждать очередного перфоманса от Азара, Де Брёйне и компании глупо.
В финале все будет совсем просто. Если туда влезет Хорватия, во что слабо верится после двух марафонов подряд, – французы подавят пару Модрич-Ракитич ногами Канте и Матюиди, а на флангах против против Ребича и Перишича сыграют не Марио Фернандес и Федор Кудряшов, а кто-то понадежнее. Павар и Менди, например.
Финал Франция – Англия точно будет иметь исторический подтекст, вот только Франция в нем спокойно победит. Сборище ребяток из «Тоттенхэма», которое тянет сборную вверх, еще ничего не выигрывало на топ-уровне, психологии победителей нет. Франция – чемпион.
Ладно, зайчики, помечтали – и хватит на сегодня. Очевидно, кто выиграет чемпионат мира: нет ни одной команды на этом турнире, кто мог бы остановить этих дьяволов.
И дело даже не в том, что у Бельгии бомбический ростер – кубок мира берут команды, а не список из 23 фамилий в столбик. Просто более мощного чудовища в полуфинале нет.
Хорватия на чумовой уверенности прошла в плей-офф, а потом страдала с Данией и Россией. Хозяева чемпионата провели выдающийся турик, но считать их грозной силой, несмотря на вынос Испании, инфантильно. До начала ЧМ-2018 не все верили в то, что усики Черчесова – пропуск хотя бы в плей-офф, а вот тех, кто говорил, что матчи России ограничатся групповым этапом, было полно. И с командой, где полтора действительно крутых игрока и ноль суперзвезд, Хорватия страдала 120 минут, а за несколько дней до еще 120 минут умирала против датчан. Это не чемпионская игра и не чемпионская команда, плюс трибуны русских стадионов будут свистеть Домагою Виде и его аполитичным приятелям так неистово, как только позволяют легкие.
Англия – это прекрасная командочка-мем («football’s coming home», все дела), но в групповом этапе она показала лишь что умеет в стандарты. Показала, разумеется, против непобедимых Панамы и Туниса – одним словом, топчики. Шведов Англия прошла, не показав ничего. От Колумбии жестко отскочила, как старшеклассница от пьяного в оливье мужика в вагоне метро, вдруг начавшего гладить ее коленку. Бельгийцам Англия уже один раз продула, пусть и вторым составом второму составу. За британцев прикольно болеть вплоть до их поражения, которое неминуемо.
Франция – это единственный серьезный соперник Бельгии за титул, но и у сборной, сильнее всех ненавидящей слово «транспортир», есть проблемы. Во-первых, Гризманн и Погба проводят посредственный турнир. Они настолько серые, что в Англии синоптики могут называть оттенок лондонского неба их именами. Ни в одном из матчей за Францию не было спокойно: в групповом этапе матчи «петушков» склеивали нижние и верхние веки болельщиков, с Аргентиной произошел неожиданный бум, который потух в четвертьфинале, где победил серый прагматизм. Франция – нестабильная команда, а в полуфинале ей играть с Бельгией, у которой нет слабых мест.
Эден АзарGetty Images
Лидеры уничтожают в каждом матче. Неблагоприятного счета по ходу матча для Де Брёйне и 22 других звезд не существует: Бельгия и вытаскивает безнадежные 0:2 с Японией, и удерживает комфортный счет с самой атакующей командой чемпионата. Немотивированных на турнире у них в ростере нет: даже в ничего не значащем матче с Англией «дьяволы» дожали соперника. У команды очень глубокий состав, и выстрелить может кто угодно: и Насер Шадли, забивший победный гол японцам, и Миши Батшуайи (вколотивший мяч в собственную мордашку от штанги), и Аднан Янузай (непонятно, зачем его вообще вызвали, но допустим).
ЧМ давненько не выигрывала команда, которой турнир ранее никогда не покорялся.
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