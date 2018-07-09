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«Сборная Украины смотрела матчи по телевизору». Депутат ГД ответил главе федерации футбола Мариуполя

«Сборная Украины смотрела матчи по телевизору». Депутат ГД ответил главе федерации футбола Мариуполя
Eurosport

3 ч. назад

Все по фактам.

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев ответил на высказывание главы федерации футбола Мариуполя Василия Журавлева, который после вылета сборной России написал в твиттере: «Прощай, немытая Россия».

«По поводу «немытой России» товарищ должен помолчать. Ведь есть команды, которые пробились на ЧМ, а есть те, кто не смог этого сделать. Сборная Украины, к сожалению, смотрела матчи по телевизору.

Уверен, подавляющее большинство украинских граждан и болельщиков с восхищением наблюдали за выступлением России. Не думаю, что в Мариуполе произошло общее заявление федерации футбола, скорее одного конкретного индивидуума. Обращать внимание на это не надо. Россия достигла невероятного результата – дошла до плей-офф и достойно там выступила», – цитирует Свищева «Спорт-Экспресс».

  • Сборная России впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира.
  • До полуфинала не хватило совсем чуть-чуть, в 1/4 финала хорваты оказались сильнее только в серии пенальти.

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