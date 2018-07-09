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Член Совета Федерации Франц Клинцевич: «Хорваты всегда были предателями славянского мира»

Член Совета Федерации Клинцевич: «Хорваты всегда были предателями славянского мира»
Eurosport

3 ч. назад

Без политики – никуда.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал видео, на котором защитник сборной Хорватии Домагой Вида скандировал «Слава Украине» после победы в четвертьфинале ЧМ-2018 над Россией.

«Это был вызов, это была провокация, и эта провокация была заготовленная. Ему не 15 лет, он взрослый человек, он все это знает и понимает. Он пошел на эту провокацию умышленно. И заметьте, за все время чемпионата ничего такого не было – никто кроме хорватов себе такого не позволял. Только хорваты.

Радуюсь тому, что никогда не болел за хорватов, потому что они всегда были предателями нашего славянского мира. И я абсолютно четко убежден, что необходимо всеми дипломатическими и политическими методами потребовать ответа за эту провокацию. Не надо раздувать, но потребовать ответа нужно обязательно», – цитирует Клинцевича «Федеральное агентство новостей».

  • Хорватия обыграла Россию в серии пенальти.
  • Вида получил от ФИФА официальное предупреждение.

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