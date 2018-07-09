Черчесов: «Сказал Игнашевичу: «Друг мой, телефон не меняй, чтобы я тебя нашел, когда нужно будет»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что не думал над тем, кто заменит Сергея Игнашевича в команде.

«Не задумываемся пока об этом. Как говорится, выпьем по 150 граммов и на трезвую голову порассуждаем. Нужно, чтобы эмоции улеглись, чтобы все успокоилось. Помните же, что два года назад Игнашевич тоже закончил карьеру в сборной. А я ему вчера сказал, когда он закончил: «Ты, друг мой, телефон не меняй, чтобы я тебя нашел, когда нужно будет». А если без шуток, то снимаю перед ним шляпу. Вы видите, какую работу он проделал на поле и за его пределами. Можно только гордиться, что такие ребята есть», – сказал Черчесов в эфире Первого канала.

Игнашевич завершил карьеру после поражения в четвертьфинале ЧМ от Хорватии. Вернется ли?

Сергей сыграл за сборную России 127 матчей – это рекорд.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube