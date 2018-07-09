Getty Images

Черчесов: «Сказал Игнашевичу: «Друг мой, телефон не меняй, чтобы я тебя нашел, когда нужно будет»

Черчесов: «Сказал Игнашевичу: «Друг мой, телефон не меняй, чтобы я тебя нашел, когда нужно будет»
Eurosport

1 час назад

Кажется, у нас есть перспективный защитник к Евро-2020.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что не думал над тем, кто заменит Сергея Игнашевича в команде.

«Не задумываемся пока об этом. Как говорится, выпьем по 150 граммов и на трезвую голову порассуждаем. Нужно, чтобы эмоции улеглись, чтобы все успокоилось. Помните же, что два года назад Игнашевич тоже закончил карьеру в сборной. А я ему вчера сказал, когда он закончил: «Ты, друг мой, телефон не меняй, чтобы я тебя нашел, когда нужно будет». А если без шуток, то снимаю перед ним шляпу. Вы видите, какую работу он проделал на поле и за его пределами. Можно только гордиться, что такие ребята есть», – сказал Черчесов в эфире Первого канала.

  • Игнашевич завершил карьеру после поражения в четвертьфинале ЧМ от Хорватии. Вернется ли?
  • Сергей сыграл за сборную России 127 матчей – это рекорд.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат мира

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Вот ты и попала в его черный список». Топ теннисистов, которым сносит крышу футбол

02:25
Популярные видео
«Это весы – даже не просите меня на них вставать». Касаткина провела экскурсию по дому Касаткиной
 14 просмотров1 ч
9 тысяч рублей за футболку, 7 – за шляпку. Что купить в официальном магазине Уимблдона
1 341 просмотров17 ч
А еще вам может понравиться