«Это была явная политическая провокация». Главное – об акции Виды и Вукоевича из сборной Хорватии

После четвертьфинала ЧМ против сборной России защитник сборной Хорватии Домагой Вида и бывший игрок «шашечных» Огнен Вукоевич отпраздновали победу разжигающим видео. «Слава Украине, давай, давай!» – прокричал в камеру Вида. «Эта победа за «Динамо» и за Украину. Хорватия, вперед!» – сказал Вукоевич.

Вида тут же объяснил свой поступок: «Эта победа – для Хорватии. Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен киевского «Динамо», ничего другого я в виду не имел. Я люблю русских людей».

В ФИФА поверили игроку – Вида отделался официальным предупреждением от ФИФА, но не был дисквалифицирован за политическую провокацию. А вот Вукоевич отхватил сполна: Огнен лишился места в хорватской делегации на чемпионате мира.

«Я понимаю и уважаю решение хорватского футбольного союза. Не хотел бы быть бременем для национальной сборной перед очень важным полуфиналом чемпионата мира. Но мои заявления были мирными. Киевское «Динамо» помогло мне участвовать в чемпионате мира. Я понимаю, что эти заявления можно интерпретировать по-разному, и я сожалею и приношу извинения российской стороне, если они восприняли мои заявления таким образом», – прокомментировал ситуацию Вукоевич.

Решение хорватского футбольного союза отстранить только Вукоевича понятно: Вида – основной защитник команды, который забил в ворота сборной России как в дополнительное время, так и в послематчевой серии пенальти. Но с тем, что Вида вышел сухим из воды, согласны далеко не все – многие увидели в словах экс-защитника киевского «Динамо» прямую политическую провокацию.

«Могу только сожалеть о таком решении ФИФА. У дисциплинарного комитета слова расходятся с делом. Это была явная политическая провокация, за неe нужно было наказывать как следует. Я не присутствовал на поле и не слышал его реплик. Я надеюсь, работники дисциплинарного комитета обладают более детальной информацией для данного приговора. Если на самом деле так, как мне описывали коллеги, то это слабое наказание», – отметил почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

«Это был вызов, это была провокация, и эта провокация была заготовленная. Ему не 15 лет, он взрослый человек, он все это знает и понимает. Он пошел на эту провокацию умышленно. И заметьте, за все время чемпионата ничего такого не было – никто кроме хорватов себе такого не позволял. Только хорваты.

Радуюсь тому, что никогда не болел за хорватов, потому что они всегда были предателями нашего славянского мира. И я абсолютно четко убежден, что необходимо всеми дипломатическими и политическими методами потребовать ответа за эту провокацию. Не надо раздувать, но потребовать ответа нужно обязательно», – сказал член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич.

Домагой Вида и Александр Головин, Хорватия – РоссияGetty Images

В свойственном ему стиле высказался комментатор Василий Уткин: «Мое отношение к Хорватии не будет основываться на том, что сказал Домагой Вида. В конце концов, ему уже однажды здорово не повезло в жизни. Вы когда-нибудь слушали о человеке по имени Домагой? Знаете, что это за имя? Это имя хорватского князя, который правил Хорватией в 876 году. Представляете себе, какая у человека травма с самого детства? Если бы вас назвал Гостомыслом, вы бы любили окружающий вас мир, вы бы не хотели отомстить родителям и всему миру? Домагою Виде представился такой шанс, и господь ему судья».

До Кубка мира «шахматным» осталось совсем чуть-чуть.

Вида выступал за киевское «Динамо» с 2013 по 2018 год, Вукоевич – с 2008 по 2015 год.

Сейчас Вида играет за «Бешикташ».

В полуфинале ЧМ-2018 хорваты сыграют с англичанами.

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