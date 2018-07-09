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Bild обвинил сборную России во вдыхании аммиака, но уже получил ответку от РФС

Bild обвинил сборную России во вдыхании аммиака, но уже получил ответку от РФС
Eurosport

1 час назадОбновлено 42 мин. назад

Немцы увидели допинг в обычном нашатырном спирте.

Немецкое издание Bild опубликовало материал, где футболисты сборной России обвиняются в употреблении допинга во время матчей чемпионата мира-2018.

По версии издания, игроки команды Станислава Черчесова получали физическое превосходство над соперником, вдыхая аммиак (1/10 часть нашатырного спирта). Немецкие журналисты признают, что аммиак не входит в число запрещенных препаратов, но, по словам приглашенного специалиста, это вещество дает схожий эффект.

Доказательство, которое приводит Bild, – видео с участием Ильи Кутепова, где защитник российской сборной что-то вдыхает перед появлением на поле.

Врач сборной России Эдуард Безуглов в интервью «Чемпионату» отверг обвинения западных журналистов: «Речь идет об обычном нашатырном спирте, который используется в мировом спорте много лет самыми разными странами. Тяжело сказать, какой фантазией нужно обладать, чтобы подозревать в нашатыре какой-то секретный допинг».

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