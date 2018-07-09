Русские фанаты включили для Деле Алли гимн Великобритании во время интервью Sky Sports

Футболисты сборной Англии чувствуют себя в России как дома – по крайней мере, об этом с уверенностью может заявить Деле Алли.

За два дня до матча против Хорватии Алли прогуливался по роще и давал интервью корреспонденту Sky Sports. Проезжавшие мимо российские фанаты включили для футболиста «Тоттенхэма» гимн Великобритании – God Save The Queen.

«Посмотри на это, они включили национальный гимн специально для тебя. Посмотри на это!» – пришел в восторг английский журналист.

Матч Хорватия – Англия пройдет 11 июля на стадионе «Лужники». Начало – в 21:00.

В 1/8 финала англичане расправились с Колумбией, в 1/4 финала – со Швецией.

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