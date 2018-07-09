Памела Андерсон прилетит в Санкт-Петербург на полуфинал ЧМ-2018 Франция – Бельгия

Федерация футбола Франции заказала самолет для семей игроков национальной сборной, чтобы они посетили матч 1/2 финала чемпионата мира против команды Бельгии.

Как сообщает L'Équipe, в числе приглашенных лиц значится известная модель и актриса Памела Андерсон. 51-летняя Андерсон, которая встречается с защитником «трехцветных» Адилем Рами, поддержит команду Дидье Дешама во время рубки против Лукаку, Азара и Де Брёйне.

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Матч Франция – Бельгия пройдет 10 июля на стадионе «Санкт-Петербург». Начало игры – в 21:00.

Рами остался в запасе во всех пяти матчах сборной Франции на ЧМ-2018.

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