Фаны «Зенита» избили девушку и отрубили палец на граффити Черчесова. Позже шедевр кто-то закрасил

«Фонтанка» разыскала свидетелей, которые присутствовали при отрезании пальца главного тренера сборной России Станислава Черчесова на граффити в его честь.

Во время чемпионата мира в Пушкарском саду Санкт-Петербурга появился граффити с изображением Черчесова, но после поражения от сборной Хорватии вандалы отрезали тренеру указательный палец. По данным петербургского издания, это сделали фанаты «Зенита», посчитав, что жест Черчесова на картинке напоминает букву L – первую литеру в названии футбольного клуба «Легия».

«Около трех часов мы, гуляя по городу, пришли в Пушкарский сад. Стояли, смотрели на Черчесова. Подбежала компания с баллончиками. Сейчас, говорят, будем закрашивать пальцы, фотографируйте граффити последний раз», – рассказала свидетель Елена. По ее словам, отрезанием пальца занималась группа из шести мужчин и одной девушки.

После того, как на месте пальца оказалось кровавое пятно, очевидцы возмутились, но стало только хуже – фанаты «Зенита» вступили с ними в драку. «Моей подруге больше всего досталось от толстого парня в очках. Он повалил ее на землю, нанес удары ногой. Один прохожий пытался заступиться, но и его тоже уронили и избили», – добавила Елена.

Спустя сутки граффити окончательно закрасили: от него осталась одна надпись «До завтра».

Граффити Черчесова на трансформаторную будку нанесла команда художников HoodGraff.

Сборная России уступила сборной Хорватии в серии пенальти – 3:4.

Фанаты «Зенита», отнявшие у Черчесова палец, считают, что реклама другого футбольного клуба в Санкт-Петербурге неприемлема.

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