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«Празднуйте, канальи». Боярский, Big Russian Boss и Гарольд круто подбодрили после вылета сборной

«Празднуйте, канальи». Боярский, Big Russian Boss и Гарольд круто подбодрили после вылета сборной
Eurosport

47 мин. назад

Не надо печалиться.

Компания «Клинское» выпустила видеоролик после поражения сборной России от сборной Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира. По мнению создателей клипа, российским фанатам нет смысла расстраиваться – команда Станислава Черчесова и так прыгнула выше головы.

В ролике снялись российский актер Михаил Боярский, рэпер Big Russian Boss и Гарольд, скрывающий боль. По сюжету видео Big Russian Boss называет Боярскому 12 причин, почему не надо грустить из-за вылета от хорватов.

  • В клипе звучит переделанная версия хита группы «Самоцветы» – «Не надо печалиться».
  • Россия уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти – 3:4.

Скрывающий боль Гарольд приехал в Манчестер и сходил на матч «Сити». Он очень не любит «Юнайтед»

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