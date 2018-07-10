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Азар, Лукаку и Де Брёйне вместе играли в «Челси». Сегодня они разорвут Францию и выйдут в финал ЧМ

Азар, Лукаку и Де Брёйне вместе играли в «Челси». Сегодня они разорвут Францию и выйдут в финал
Данил Тармасинов

2 ч. назад

Бельгийцы чуть не остались в одной команде, но вмешался Жозе Моуринью.

Эта фотография похожа на глубокое ретро – Ромелу Лукаку, Эден Азар и Кевин де Брёйне сидят в раздевалке «Челси» и улыбаются в камеру. Если Лукаку еще можно вспомнить в форме «синих», то Де Брёйне будто совсем случаен.

Вместе на «Стэмфорд Бридж» звезды трех разных клубов АПЛ провели совсем немного – на старте сезона-2013/14. Они прошли предсезонку, слетали с командой в Таиланд и Штаты на International Champions Cup и ни разу не пересекались на газоне в официальных матчах. «Красные дьяволы» с юго-запада Лондона были близки к этому в первом туре чемпионата против «Халла» – КДБ с Эденом жгли в старте, Лукаку вышел на замену, но перед этим на банку присел Кевин. В сентябре Ром отправился в «Эвертон», Де Брёйне схватил травму и зимой укатил в «Вольфсбург».

Рыжий бельгиец чаще выходил на параллельном с Азаром фланге и при этом оставался игроком ротации. «Я читал, что в «Челси» меня считали слишком молодым, – говорил в 2016-м Кев. – Но Эден – мой ровесник и выходил постоянно. Немного странно напоминать одному про возраст, а другого считать достаточно зрелым для места в составе».

Критика боссов «Челси» не значит, что Де Брёйне обижен на соотечественника, которому позволяли больше. Когда бельгиец-альбинос сел в запас «синих», Азар первым поддержал его и посоветовал валить. «Я хочу, чтобы у Кевина все было хорошо, и будет лучше, если он уйдет из «Челси», – заявил плеймейкер. – На ЧМ-2014 без года постоянной практики будет сложно».

Эден был единственным, кого любил Жозе Моуринью – КДБ не подходил под стиль тренера, а 20-летний Лукаку не тянул уровень «Челси». «Кевина и Ромелу купили без меня, и моя работа – выжать из этих инвестиций максимум. Мне кажется, они оба готовы к тому, чтобы играть», – одновременно оправдался и пальнул самомнением Особенный.

Форвард обиделся, что его отдали «ирискам», хотя сам ушел за игровым временем. «Ромелу – маленький мальчик, который любит болтать. Есть одно, о чем он не говорит. Последний раз я связывался с Лукаку, чтобы спросить: «Почему ты не рассказываешь всем, по какой причине ты не в «Челси»?»

Ромелу Лукаку, Жозе Моуринью, «Челси», 2013/14

Ромелу Лукаку, Жозе Моуринью, «Челси», 2013/14Getty Images

Медиавойна с тренером, в которой нельзя победить, промыла мозги Рому. Потом оттаял и Жозе: он первым пожелал бельгийцу удачи в «Эвертоне». Никто не знал о готовом переезде Лукаку в Ливерпуль, но Моуринью скинул ему эсэмэс с добрыми словами на старый BlackBerry. Через три года они снова объединятся в «Манчестер Юнайтед».

У Де Брёйне тоже были терки с Моуринью. Когда бельгиец устал расслабляться на скамейке, то подхватил агента и поехал в офис «Челси». Тренер ответил руководству, что Кевин выглядит хуже остальных и не проходит в состав, на что игрок возразил: «Простите, но это нелогично. Я сыграл меньше матчей, как вы можете нас сравнивать?»

После той встречи Де Брёйне выпалил знакомому журналисту: «Легко говорить то, что никто не сможет проверить, ведь тренировки закрыты для публики. Да, я просил, чтобы на них пускали зрителей, но не лично Моуринью». Тем не менее, к уходу из «Челси» он относится философски: «Я правда не парюсь. Это часть футбола с его взлетами и падениями. Из 10 лет карьеры 9,5 я поднимался, а полгода чуть-чуть потерял».

Кевин де Брёйне, Самуэль Это'О («Челси»)

Кевин де Брёйне, Самуэль Это'О («Челси»)Getty Images

Единственным, кто хотел бы объединить старых друзей, остается Азар. Когда Лукаку откровенно перерос «Эвертон», Эден аккуратно выступил в The Straits Times: «Он отличный игрок, классный парень и мой хороший друг, но ему придется сделать выбор. Но не моя работа говорить, что нам нужен Ромелу». Действительно – если бы за покупки на «Стэмфорде» отвечал Эден, то здоровенный страйкер никогда бы не выбрал «Ман Юнайтед».

В феврале 2018-го Азара спросили, кого из звезд бельгийской сборной он попросил бы у Абрамовича, и плеймейкер сразу назвал Де Брёйне. Перед дракой с «Сити» десятка «Челси» снова расплылся в комплиментах: «Счастлив видеть Кевина перед игрой, но на 90 минут я забываю, что он мой друг. А после матча пожму ему руку и скажу: «Встретимся в сборной».

Представьте, что Лукаку с Де Брёйне не ушли бы из «Челси» – тогда в Лондоне тусила бы лучшая линия нападения в Европе, круче BBC и MSN. Представьте, какой была бы Бельгия, если бы ее главные игроки жгли в одном клубе и не расставались по 10 месяцев. Но сейчас это история одной фотографии, где три будущие звезды сидят на фоне какого-то шкафа, выглядят как ботаники и не знают, что через пять лет суммарно будут стоить 350 млн евро.

Бельгия настолько крутая, что у нее несколько лидеров. Этот состав невозможно обыграть

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