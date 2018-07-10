Азар, Лукаку и Де Брёйне вместе играли в «Челси». Сегодня они разорвут Францию и выйдут в финал ЧМ

Эта фотография похожа на глубокое ретро – Ромелу Лукаку, Эден Азар и Кевин де Брёйне сидят в раздевалке «Челси» и улыбаются в камеру. Если Лукаку еще можно вспомнить в форме «синих», то Де Брёйне будто совсем случаен.

Вместе на «Стэмфорд Бридж» звезды трех разных клубов АПЛ провели совсем немного – на старте сезона-2013/14. Они прошли предсезонку, слетали с командой в Таиланд и Штаты на International Champions Cup и ни разу не пересекались на газоне в официальных матчах. «Красные дьяволы» с юго-запада Лондона были близки к этому в первом туре чемпионата против «Халла» – КДБ с Эденом жгли в старте, Лукаку вышел на замену, но перед этим на банку присел Кевин. В сентябре Ром отправился в «Эвертон», Де Брёйне схватил травму и зимой укатил в «Вольфсбург».

Рыжий бельгиец чаще выходил на параллельном с Азаром фланге и при этом оставался игроком ротации. «Я читал, что в «Челси» меня считали слишком молодым, – говорил в 2016-м Кев. – Но Эден – мой ровесник и выходил постоянно. Немного странно напоминать одному про возраст, а другого считать достаточно зрелым для места в составе».

Критика боссов «Челси» не значит, что Де Брёйне обижен на соотечественника, которому позволяли больше. Когда бельгиец-альбинос сел в запас «синих», Азар первым поддержал его и посоветовал валить. «Я хочу, чтобы у Кевина все было хорошо, и будет лучше, если он уйдет из «Челси», – заявил плеймейкер. – На ЧМ-2014 без года постоянной практики будет сложно».

Эден был единственным, кого любил Жозе Моуринью – КДБ не подходил под стиль тренера, а 20-летний Лукаку не тянул уровень «Челси». «Кевина и Ромелу купили без меня, и моя работа – выжать из этих инвестиций максимум. Мне кажется, они оба готовы к тому, чтобы играть», – одновременно оправдался и пальнул самомнением Особенный.

Форвард обиделся, что его отдали «ирискам», хотя сам ушел за игровым временем. «Ромелу – маленький мальчик, который любит болтать. Есть одно, о чем он не говорит. Последний раз я связывался с Лукаку, чтобы спросить: «Почему ты не рассказываешь всем, по какой причине ты не в «Челси»?»

Ромелу Лукаку, Жозе Моуринью, «Челси», 2013/14Getty Images

Медиавойна с тренером, в которой нельзя победить, промыла мозги Рому. Потом оттаял и Жозе: он первым пожелал бельгийцу удачи в «Эвертоне». Никто не знал о готовом переезде Лукаку в Ливерпуль, но Моуринью скинул ему эсэмэс с добрыми словами на старый BlackBerry. Через три года они снова объединятся в «Манчестер Юнайтед».

У Де Брёйне тоже были терки с Моуринью. Когда бельгиец устал расслабляться на скамейке, то подхватил агента и поехал в офис «Челси». Тренер ответил руководству, что Кевин выглядит хуже остальных и не проходит в состав, на что игрок возразил: «Простите, но это нелогично. Я сыграл меньше матчей, как вы можете нас сравнивать?»

После той встречи Де Брёйне выпалил знакомому журналисту: «Легко говорить то, что никто не сможет проверить, ведь тренировки закрыты для публики. Да, я просил, чтобы на них пускали зрителей, но не лично Моуринью». Тем не менее, к уходу из «Челси» он относится философски: «Я правда не парюсь. Это часть футбола с его взлетами и падениями. Из 10 лет карьеры 9,5 я поднимался, а полгода чуть-чуть потерял».

Кевин де Брёйне, Самуэль Это'О («Челси»)Getty Images

Единственным, кто хотел бы объединить старых друзей, остается Азар. Когда Лукаку откровенно перерос «Эвертон», Эден аккуратно выступил в The Straits Times: «Он отличный игрок, классный парень и мой хороший друг, но ему придется сделать выбор. Но не моя работа говорить, что нам нужен Ромелу». Действительно – если бы за покупки на «Стэмфорде» отвечал Эден, то здоровенный страйкер никогда бы не выбрал «Ман Юнайтед».

В феврале 2018-го Азара спросили, кого из звезд бельгийской сборной он попросил бы у Абрамовича, и плеймейкер сразу назвал Де Брёйне. Перед дракой с «Сити» десятка «Челси» снова расплылся в комплиментах: «Счастлив видеть Кевина перед игрой, но на 90 минут я забываю, что он мой друг. А после матча пожму ему руку и скажу: «Встретимся в сборной».

Представьте, что Лукаку с Де Брёйне не ушли бы из «Челси» – тогда в Лондоне тусила бы лучшая линия нападения в Европе, круче BBC и MSN. Представьте, какой была бы Бельгия, если бы ее главные игроки жгли в одном клубе и не расставались по 10 месяцев. Но сейчас это история одной фотографии, где три будущие звезды сидят на фоне какого-то шкафа, выглядят как ботаники и не знают, что через пять лет суммарно будут стоить 350 млн евро.

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