Создать идеальную легенду для съема и вспомнить испанский спустя 13 лет. Полуфиналы ЧМ уже близко

Локация: поезд Москва – Санкт-Петербург

Закончив начальную школу, я забросил учебник по испанскому на полку и никогда больше не доставал. Я ни за что бы не подумал, что он пригодится мне в поезде до Питера.

Соседом по купе оказался пожилой колумбиец с лицом мультяшного пса Друпи. 57-й летний Альфредо очень переживал, что ему досталась верхняя полка, и тряс кулачком, когда пассажиры проходили мимо нашего купе. Поезд тронулся – колумбиец вскрикнул и с удовольствием развалился на свободной нижней.

После чая с пиццей колумбийцу жестко захотелось поболтать, но его английский был еще хуже моего испанского. Не представляю как, но мы два часа болтали, используя английский, испанский и язык жестов.

Альфредо – фрилансер. Уже 37 лет он делает крутые снимки и продает их колумбийским спортивным газетам. В куче кадров я заметил ту самую горячую русскую красотку в кокошнике и бросил: «Возможно, тебе удастся выгодно продать это кадр – она русская порнозвезда».

Друпи кинул восторженный взгляд и просвистел: «У-ф-ф-ф». Но потом добавил, что колумбийки все равно красивее.

Российская болельщица на матче Россия – УругвайGetty Images

Позже он рассказал про местный футбол, отругал Бакку за провальный пенальти в серии с англичанами, поведал про наркокартели, пригласил в гости и расспросил про Санкт-Петербург. Там Альфредо будет тяжело: он совсем не знает английского, а его поезд до Москвы стартанет в 00:00 – если команды закончат в основное, у мужчины будет всего час, чтобы добраться до вокзала.

Самое смешное, что у моего единственного знакомого колумбийца оказалась самая распространенная латинская фамилия – Гутьеррес.

Локация: Никольская улица

«Где туалет?» – напрямую спросил салахоподобный иностранец. Узнав, что в «Теремке» большие очереди, в KFC – еще больше, он расстроился. Его быстро успокоил приятель: все норм, я найду. Лжесалах остался с нами.

– Меня зовут Адан. Я наполовину француз, наполовину бразилец. За кого болею? Уже ни за кого, Египет вылетел. Да, я за Египет: там играет мой двоюродный брат, Мо Салах. Я на четверть египтянин, кстати. Из клубов я болею за «Ливерпуль», разумеется. Там ведь мой братишка играет. Живу я, кстати, в Лондоне.

Стоп-стоп-стоп. Что-о-о-о? Наполовину бразилец, наполовину француз, на четверть египтянин, живет в Лондоне, болеет за «Ливерпуль»? Серьезно?

Но герой продолжил раскрываться как персонаж.

– У меня бизнес в России. Знаешь города Вологда, Суздаль, Ярославль? Вот у меня там бизнес. И тут бизнес. На Бабушкинской продаю пшено. Кстати, вот ключи от моего «Мерседеса», – протягивает ключи.

– Зачем они мне?

– Ты можешь меня довезти до дома? Я нереально пьян.

– Чувак, у меня и прав-то нет.

– Очень жаль. Придется как-то самому. Ну или просто посплю в тачке. Кстати, а ты ее не видел? Где я ее дропнул?

Мо СалахGetty Images

Потом внимание Адана переключалось на двух моих спутниц. Точнее, на одну, ту, которая больше понравилась.

– А ты где живешь? На Бабушкинской, ого! А я, кстати, пять языков знаю: мусульманский, английский, португальский, испанский и русский, – Адан перешел на ломаный могучий, но почувствовал, что не вывозит, и вернулся на английский.

Увидев, что та девушка, которая понравилась ему сильнее, собирается домой, он пошел в атаку.

– А ты сейчас домой, да? У меня кстати есть квартира друга на ВДНХ, это недалеко. Давай туда? А, хочешь домой? Может, сначала в клуб или бар? А, хочешь спать, понял. Ну ты наверняка хочешь пиццу. Нет? А что тогда? Пельмени? Едем искать пельменную!

Он взял у девушки номер, позвонил по нему, удостоверившись, что его не обманули, и только потом отстал. Дама оперативно внесла его номер в черный список, вызвала мне такси и спокойно поехала с подругой домой на автобусе.

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