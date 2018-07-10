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«Быть геем – это честь». ЛГБТ-активисты провели пикет, составив радужный флаг из футбольных джерси

«Быть геем – это честь». ЛГБТ-активисты провели пикет, составив радужный флаг из футбольных джерси
Eurosport

59 мин. назад

С – смекалочка.

Шестеро иностранных активистов провели ЛГБТ-акцию в центральном районе Москвы, но не были задержаны полицией.

Болельщики проявили находчивость: они надели шесть футбольных джерси разных цветов (красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого и фиолетового), которые сложились в радужный флаг.

«Пугающий, изумительный и бодрящий опыт. Я встретился с теми, кого теперь могу назвать своими братьями и сестрами. Это прекрасные, добрые, сильные люди. Три дня, которые я провел с вами, больше, чем сама жизнь, научили меня, что быть геем – это честь», – написал один из активистов, Матео Фернандес в инстаграме.

  • В России запрещена пропаганда гомосексуализма.
  • Закон об этом запрете вступил в силу 2 июля 2013 года.

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