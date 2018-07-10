«Слава Украине, Белград, гори!» В сеть утекло куда более жесткое видео с подвыпившим Видой

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида нарывается на обвинение в экстремизме. В сеть утекло еще одно видеообращение хорвата.

В ролике Вида, находящийся навеселе и потягивающий пиво, кричит: «Слава Украине, Белград, гори!»

По версии сербского сайта Alo.rs, Вида имел в виду не столицу Сербии, а ресторан «Белград» в Киеве. В его видеообращении упоминается владелец ресторана Йован.

Когда записан был ролик неизвестно, но рядом с Видой сидит Ивица Олич, вошедший в тренерский штаб «шахматных» в октябре 2017 года, а сам Домагой попивает Bud – официальное пиво ЧМ-2018.

Хорватия победила Россию в четвертьфинале. После матча Вида и Огнен Вукоевич записали видео со словами: «Слава Украине».

11 июля Хорватия сыграет в полуфинале с Англией. Это матч жизни для обеих команд.

Вида 5 лет выступал за киевское «Динамо» (2013-18).

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