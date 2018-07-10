Огнен Вукоевич из сборной Хорватии оштрафован на 12,8 тысячи евро за слова «Слава Украине»

ФИФА оштрафовала Огнена Вукоевича за неспортивное поведение после четвертьфинала чемпионата мира с командой России.

Член делегации сборной Хорватии заплатит 12,8 тысячи евро за фразу «Слава Украине» в послематчевом ролике, записанном совместно с защитником Домагоем Видой, который отделался официальным предупреждением, передает ТАСС.

Ранее Хорватский футбольный союз лишил Вукоевича аккредитации.

11 июля Хорватия сыграет с Англией в полуфинале ЧМ-2018. Матч пройдет в «Лужниках».

Хорватия победила Россию в серии пенальти (2:2, пенальти – 4:3).

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