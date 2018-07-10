Вида и Вукоевич сказали «Слава Украине» после победы над Россией. Все, что нужно знать о скандале

Что случилось?

7 июля Хорватия выбила с чемпионата мира Россию в серии пенальти (2:2, 4:3) и вышла в полуфинал. После матча бывший игрок хорватской сборной и «Динамо» Киев, а ныне скаут «шахматных» Огнен Вукоевич записал видео, на котором его одноклубник Домагой Вида кричит «Слава Украине». Сам Вукоевич сказал, что эта победа за «Динамо» и Украину, а потом добавил «Хорватия, вперед». Видео хорваты записали для личной переписки, но журналист Андрей Шахов слил его в общий доступ.

На следующий день после публикации видео ФИФА открыла дисциплинарное дело и вынесла предупреждения только Виде. Вукоевич избежал наказания ФИФА, потому что не входил в официальный штаб игроков и тренеров и приехал одним из членов делегации. Позднее Хорватия отлучила Огнена от сборной и отправила домой. Скандал второй день обсуждают в России, Украине, Хорватии и Швейцарии.

Вида и Вукоевич посвятили победу друзьям – разве это плохо?

Произнесенный хорватом лозунг – приветствие, которое использовали украинские националисты во времена создания Украинской Народной Республики в 1917-1920 годы. В то время приветствие не считалось чем-то предосудительным и воспринималось абсолютно нормально – например, УНР признали в том числе РСФСР и Четверной союз (Германия, Австро-Венгрия, Турция, Болгария). Но при этом отвергла Антанта.

Уже в годы Второй мировой войны приветствие «Слава Украине» переняли Организация украинских националистов под руководством Степана Бандеры и Украинская повстанческая армия. Они воевали на стороне нацистского блока стран Оси. К приветствию Слава Украине они добавили отзыв «Героям слава» и римский салют. Это испортило смысловой окрас патриотического лозунга, который сегодня на Украине пытаются очистить от негатива.

Почему Джаку, Лихтштайнера и Шачири оштрафовали за жест с албанским орлом, а Виду – нет?

Гранит и Джердан получили штрафы в 10 тысяч швейцарских франков, Штефан – в 5 тысяч. Футболисты из Швейцарии сознательно демонстрировали политический жест во время матча на весь мир, точно зная, на что идут. В случае с Видой все неоднозначно.

Во-первых, дело было после матча и в личных соцсетях футболистов. Во-вторых, Домагой мог не знать исторического подтекста. После предупреждения ФИФА Вида заявил: «Расстроен, что ряд СМИ интерпретировал наше сообщение таким образом. Это однозначно не политический лозунг, а благодарность за поддержку из Украины, где я и Вукоевич провели несколько лет. У нас не было намерения задеть кого-то. На протяжении карьеры у меня были партнеры из многих стран, и я уважаю их всех. У меня много друзей на Украине и есть друзья в России. И всеми ими я горжусь. Я с радостью общаюсь на русском языке и получаю удовольствие от российского гостеприимства на чемпионате мира-2018. Я искренне надеюсь, что эти высказывания будут восприняты только как слова благодарности нашим друзьям из Украины за их поддержку – не в матче с Россией, а по ходу всего чемпионата мира».

Гранит ДжакаGetty Images

Ранее футболист сказал, что это просто шутка для его украинских друзей.

Вполне возможно, что хорват искренен – несколько месяцев назад в России случилась очень похожая история. Весной 2018-го «Билайн» выпустил рекламу нового тарифа, снабдив ее слоганом «Каждому свое». Эта же фраза висела над входом в концлагерь «Бухенвальд» во времена Второй мировой. «Билайн» тут же забросали грязью, абоненты призывали бойкотировать оператора.

В обоих случаях использована фраза с острым историческим контекстом. При этом их употребление никак не регламентировано в международной практике.

«Не любое слово, которое произносили Гитлер или Геббельс, оказывается под запретом. А это выражение вошло в память нации. И, кажется, это тот случай, когда общеупотребительное выражение перестало быть таковым из-за одного неудачного использования. Нигде нет никакой регламентации на использование выражений с историческим контекстом. Если что-то и есть, то это скорее общественное порицание, которое играет большую или меньшую роль. Германия, например, очень чувствительно относится к каким-то проявлениям нацистского языка: для страны это больная тема», – комментировал «Снобу» лингвист Александр Пиперски.

ФИФА ограничилась лишь предупреждением Виды, потому что нет никаких законов, которые Домагой нарушил. Разница его поступка с делом Шачири в том, что швейцарцы осознанно связали политический конфликт с коммерческими брендами (ФИФА и ее спонсоры), на фоне которых показали орла.

При этом Огнен Вукоевич, который записал видео, но не произносил лозунгов, почему-то получил штраф в 15 тысяч франков.

Как объяснили это в Хорватии?

«В моих заявлениях не было никакой политической подоплеки, это адресовалось моим приятелям в Украине и «Динамо». Но я понимаю, что эти заявления можно интерпретировать по-разному. Вот почему я сожалею и извиняюсь перед российской публикой, если они поняли мои заявления таким образом», – заявил Вукоевич, не произносивший лозунг.

«Хорватский футбольный союз подчеркивает, что это просто ответ на многочисленные сообщения поддержки, полученные из Украины во время ЧМ-2018. Мы обратили внимание и Виды, и Вукоевича, а также всех остальных членов команды, что им стоит воздержаться от любых сообщений, которые в будущем могут быть интерпретированы как политические. Здесь отсутствует политический подтекст и оскорбление, и это подтверждают длительные дружеские отношения между Хорватским футбольным союзом и РФС, которые в дальнейшем будут развиваться», – говорится в заявлении футбольных чиновников из Хорватии.

«Могу только извиниться за Вукоевича. Его аккредитация аннулирована. Нехорошо, когда политику и футбол смешивают. Я против этого. И раскритиковал этот поступок сразу же, как только посмотрел видеозапись, – добавил президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер.

Сборная ХорватииGetty Images

Что говорят в России, на Украине и на западе?

Глобальный спортивный ивент – идеальный фон для того, чтобы засветиться политикам, а скандал – отличная возможность для этого. Поэтому в обеих странах люди из власти кислотно обсосали историю, которая появилась после слива частной переписки.

«Радуюсь тому, что никогда не болел за хорватов, потому что они всегда были предателями нашего славянского мира», – заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Они могли свои благодарности по-другому выразить, не словами «слава Украине». Этот лозунг воспринимается как крайне реакционный, неприятный для, наверное, подавляющего числа граждан Украины на сегодняшний день», – сказал сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Вукоевич играл у меня в киевском «Динамо» в 2010 году. Я не видел у него наклонностей политика. Вообще, парень очень хороший. Но то, что он заявил... Я даже представить не мог, что человек может выразить любую победу как политическую. Я считаю, что это неправильно», — цитирует Sport24 бывшего тренера и депутата Валерия Газзаева.

Вукоевич Вида (оф сайт УЕФА)From Official Website

«У футболиста, который много лет защищал честь киевского Динамо и жил в столице Украины в очень тяжелое для нашей страны время, осталось здесь много друзей и болельщиков, заслуживших, чтобы частичку этой победы он посвятил именно им! За последние несколько лет обращение «Слава Украине!» стало для наших граждан символом несгибаемости и патриотизма!» – написал в фейсбуке президент ФФУ Андрей Павелко. Украинская Федерация направила в ФИФА письма с целью защитить Виду и Вукоевича.

Журналисты The Sun написали, что лозунг «Слава Украине» – приветствие украинских военных и националистов в знак протеста «территориальных претензий» России к Украине. А в Independent посчитали лозунг популистским.

Посольство Украины ответило изданиям в твиттере: «Мы напоминаем, что «Слава Украине» – это патриотическое выражение как Vive la France, Long live the Queen, Let Poland be Poland. Вы назовете националистами тех, кто использует эти выражения, и будете освистывать их?»

Дальше что?

Вечером 9 июля юзер фейсбука Данило Яковлев выложил еще одно видео с Видой. На нем хорват пьет пиво, снова салютует Украине и призывает Белград гореть.

По версии сербского сайта Alo.rs, Вида имел в виду не столицу Сербии, а ресторан «Белград» в Киеве. В его видеообращении упоминается владелец ресторана Йован. Применит ли ФИФА новые санкции к хорвату, пока неизвестно.

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