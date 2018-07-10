Экс-премьер Украины Николай Азаров: «Видимо, Вида подхватил бандеровские лозунги в киевском «Динамо»

Бывший глава правительства Украины Николай Азаров прокомментировал игру сборной Хорватии и поведение Домагоя Виды.

«Болел ли я за сборную России? Да, болел. Хорваты играли грубо, с грубостью, превышающей допустимые нормы. Что касается выходки: кричать бандеровские лозунги – не самый лучший способ. Этот деятель играл в киевском «Динамо», видимо, там подхватил все эти лозунги.

Русофобия в Хорватии – дело традиционное. Связано это с поддержкой Сербии Российской Федерацией. Но спорт не лучшее место для политики. Совершенно правильно ФИФА осудила это. Так и надо в будущем придерживаться», – сказал Азаров НСН.

После матча Россия – Хорватия Вида и Огнен Вукоевич записали видео, в котором говорили: «Слава Украине! Это победа за «Динамо» и за Украину».

Позже в сеть утекло видео, где Вида кричит: «Слава Украине, Белград, гори».

Домагой провел 4,5 сезона в киевском «Динамо»

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