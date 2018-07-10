«Финалы прекрасны, только если ты в них выигрываешь». Дидье Дешам рвется к успеху, наплевав на стиль

Перед началом чемпионата мира ни одного тренера сборной-фаворита не критиковали так, как Дидье Дешама. За Тите говорили фантастические результаты Бразилии под его руководством, за Хорхе Сампаоли – образ тактического гика, за Йоахима Лёва – стабильность и титул из 2014-го. Коуч французов к тому времени прославился только двумя проигранными финалами. Первый из них (в Лиге чемпионов против «Порту») случился, когда самарский «Металлург» входил в число самых посещаемых стадионов Восточной Европы. Во втором (на Евро два года назад), по мнению журналистов, Дешаму нужно было всего лишь выпустить сильнейший состав и не испортить игру заменами. Он испортил: Кингсли Коман появился на поле слишком поздно, а Андре Пьер-Жиньяк – слишком рано.

Дидье ДешамGetty Images

Другой повод для критики – кадровые решения. «Если тренер считает, что Бензема недостаточно хорош для этой команды, значит этого тренера здесь не должно быть, а Бензема должен. Все просто», – в мае, когда Франция объявила заявку на чемпионат мира, со словами Златана были согласны многие. На место Карима можно было подставить еще как минимум пять игроков. Отцепленный в последний момент Адриен Рабьо вообще отказался от места в резервном списке и покинул команду заранее, заявив: «Выбор тренера не имеет никакого смысла».

Дешам ответил критикам результатами. Факт: на всех крупных турнирах под его руководством Франция проигрывала только будущим чемпионам. Сейчас команда Дешама уже дошла до полуфинала, и существует как минимум одна причина считать, что в России она не уступит уже никому. Дешам лучше всех подстраивается под соперника.

Отсутствие тактической гибкости похоронило многих фаворитов на этом турнире, но у Франции нет этого недостатка. Дешам меняет связки в центре поля и нападении, расстановку и командный стиль в зависимости от противника. Самый яркий пример – разница в подходах к матчам против Аргентины и Уругвая. В 1/8 и 1/4 финала французы встретились с максимально противоположными по стилю и даже соотношению сильных и слабых сторон соперниками. Аргентинцы при Сампаоли играют в контроль мяча, сумасшедший прессинг и проваливаются в обороне. Оскар Табарес ставит на глубокую оборону и контратаки через Суареса и Кавани, чем ограничивает атакующую мощь Уругвая. Формально Франция использовала 4-3-3 с мячом, переходящую в 4-4-2 без мяча против обеих команд, однако в данном случае схема ничего не значит. Важны акценты.

Состав на матчи с Аргентиной и Уругваем отличается только фигурой левого центрального полузащитника, но это различие фундаментально. Матюиди вышел на поле, чтобы закрыть Лео Месси. Дешам внимательно изучил игру аргентинской звезды и предугадал, что без мяча он будет сваливаться на правый полуфланг, поэтому левый край французской полузащиты оказался более оборонительным. Корентен Толиссо – атакующий и динамичный вариант – был выбран Дешамом, чтобы взломать низкий блок Уругвая. Если против Аргентины команда играла вторым номером, то против Уругвая владела мячом. Возможно, не так эффектно, как верная принципам испанского футбола Германия, но точно сбалансированнее и устойчивее к контратакам.

Именно с целью достижения тактической гибкости, причем не только внутри целого турнира, но и одного матча, Дешам выбирал состав на чемпионат мира. Каждый из основных нападающих Франции – Жиру, Гризманн и Мбаппе – это три разных способа взламывать оборону соперника. Первый – большой форвард, который цепляется за лонгболы почти так же круто, как Артем Дзюба. Второй – один из лучших в мире по поиску пространства между линиями. Третий превращает французские контратаки в самые опасные на этом чемпионате. Маркос Рохо и Николас Тальяфико подтвердят. Наконец, если противник запрется очень глубоко, на поле появится Усман Дембеле и проломит автобус диагональным дриблингом.

Очень важно, что по ходу турнира Франция растет как команда и реализовывает некоторые идеи Дешама, которые не воплощала в жизнь раньше. В одном из интервью после отборочных матчей Дидье говорил о важности движения мяча с фланга на фланг для расшатывания обороны противника – его игроки идеально исполнили эту задумку в матче с Аргентиной. Атакующая тройка сместилась в одну зону, на правый полуфланг, и увела большую часть соперников за собой – в свободное пространство на левом краю ворвался Люка Эрнандес. В игре против Перу все было наоборот: команда Дешама двигала мяч через левый фланг и Поля Погба, а правый оставили под рывки Мбаппе. В матче с Уругваем французы показали контрпрессинг: голевой штрафной случился после того, как они коллективно накрыли полузащитников Уругвая на чужой половине поля.

Некоторые крутые тренеры пишут несколько книг, чтобы объяснить свою философию. Философия Дешама идеально описывается одной цитатой из его интервью 2005-го года: «Финалы прекрасны, только если ты их выигрываешь». Ради победы он готов на все – отказаться от Бензема, потому что тот портит командную атмосферу, сделать из центрального защитника Бенджамена Павара крайнего, отдать мяч Перу, имея в составе Погба и Канте.

Только если Дидье на самом деле выиграет финал, все критики забудут, о чем говорили еще месяц назад.

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