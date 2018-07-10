Граффити Станислава Черчесова вернулось на законное место спустя сутки, а жест изменился

Война вокруг граффити Станислава Черчесова на трансформаторной будке в Пушкарском саду закончилось умопомрачительным камбэком.

9 июля несколько болельщиков «Зенита» отрубили палец Черчесову на граффити, поскольку жест главного тренера сборной России напоминал им букву L, ассоциировавшую с польской «Легией». К вечеру картинку полностью замазали, а на ее месте появилась загадочная надпись «До завтра».

Наступило завтра. Утром художники смастерили новый шедевр. Больше никаких странных ассоциаций.

Под руководством Черчесова Россия впервые за 32 года вышла из группы на чемпионатах мира, а затем впервые за 48 лет дошла до четвертьфинала.

В 1/8 финала хозяева ЧМ-2018 обыграли Испанию, но затем уступили Хорватии. В обоих матчах потребовалась серия послематчевых пенальти.

(Фото: телеграм-канал «Говорит и показывает Петербург»)

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