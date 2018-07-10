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Граффити Станислава Черчесова вернулось на законное место спустя сутки, а жест изменился

Граффити Черчесова вернулось на законное место спустя сутки, а жест изменился
Eurosport

1 час назад

Никаких «Легий».

Война вокруг граффити Станислава Черчесова на трансформаторной будке в Пушкарском саду закончилось умопомрачительным камбэком.

9 июля несколько болельщиков «Зенита» отрубили палец Черчесову на граффити, поскольку жест главного тренера сборной России напоминал им букву L, ассоциировавшую с польской «Легией». К вечеру картинку полностью замазали, а на ее месте появилась загадочная надпись «До завтра».

Наступило завтра. Утром художники смастерили новый шедевр. Больше никаких странных ассоциаций.

  • Под руководством Черчесова Россия впервые за 32 года вышла из группы на чемпионатах мира, а затем впервые за 48 лет дошла до четвертьфинала.
  • В 1/8 финала хозяева ЧМ-2018 обыграли Испанию, но затем уступили Хорватии. В обоих матчах потребовалась серия послематчевых пенальти.

(Фото: телеграм-канал «Говорит и показывает Петербург»)

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