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Граффити Станислава Черчесова вернулось на законное место спустя сутки, а жест изменился
Никаких «Легий».
Война вокруг граффити Станислава Черчесова на трансформаторной будке в Пушкарском саду закончилось умопомрачительным камбэком.
9 июля несколько болельщиков «Зенита» отрубили палец Черчесову на граффити, поскольку жест главного тренера сборной России напоминал им букву L, ассоциировавшую с польской «Легией». К вечеру картинку полностью замазали, а на ее месте появилась загадочная надпись «До завтра».
Наступило завтра. Утром художники смастерили новый шедевр. Больше никаких странных ассоциаций.
- Под руководством Черчесова Россия впервые за 32 года вышла из группы на чемпионатах мира, а затем впервые за 48 лет дошла до четвертьфинала.
- В 1/8 финала хозяева ЧМ-2018 обыграли Испанию, но затем уступили Хорватии. В обоих матчах потребовалась серия послематчевых пенальти.
(Фото: телеграм-канал «Говорит и показывает Петербург»)
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