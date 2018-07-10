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Украинцы вступились за Виду и оставили больше 150 тысяч отрицательных отзывов в фейсбуке ФИФА

Украинцы вступились за Виду и оставили больше 150 тысяч отрицательных отзывов в фейсбуке ФИФА
Eurosport

2 ч. назад

Ну теперь федерация точно отменит санкции в отношении хорватов.

Украинские болельщики не простили ФИФА наказание хорватов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича за лозунг «Слава Украине».

Ответом стал флэшмоб: массовое выставление единиц странице ФИФА в фейсбуке и отрицательные отзывы. На 11:30 мск (10 июля) ФИФА получила 155 тысяч дизлайков, рейтинг страницы упал до 1,3 звезды.

Заценить комментарии можно здесь.

  • После победы над Россией в четвертьфинале ЧМ защитник сборной Хорватии Вида и член делегации Вукоевич записали обращение: «Слава Украине! Это победа за «Динамо» и за Украину».
  • Вида получил предупреждение, а Вукоевич был оштрафован на 12,8 тысячи евро.
  • Возможно, Виде грозят новые санкции, поскольку одним роликом экс-игрок киевского «Динамо» не ограничился.

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