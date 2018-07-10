Франция – Бельгия: перед полуфиналом ЧМ-2018. «Санкт-Петербург Арена»

Очнись – до конца чемпионата мира осталось всего четыре матча! Турнир незаметно добрался до полуфиналов. Первыми финалиста выявят французы и бельгийцы. С одной стороны осторожный Дешам – с другой космические Де Брёйне и Азар.

Матч настолько большого масштаба, что лидеры стран прибудут в Петербург, чтобы поддержать своих. В город на Неве прилетят бельгийские король Филипп, королева Матильда и министр иностранных дел Дидье Рейндерс. От французов будет президент Эммануэль Макрон.

Кто посмотрит матч по ТВ

У французов нет ни одной потери. Наоборот – после дисквалификации вернулся важнейший Матюиди. Дешаму предстоит выбор между Блезом и Толиссо. Под вопросом только участие Сидибе, но это не железный игрок основы.

У Бельгии нет травмированных, но есть дисквалифицированный – из-за перебора карточек не сыграет Мёнье. Это ведет к проблеме для Мартинеса. Либо оставить трех центральных защитников при чрезвычайно атакующих Карраско и Шадли, либо закрыть в оборону и поставить на четырех защитников в линию. Скорее всего, будет второй вариант.

Сборная ФранцииGetty Images

Форма

Форма бельгийцев – лучшая на планете. Во-первых, они не проигрывают уже 24 матча, во-вторых, они выиграли абсолютно все матчи на турнире. Азиаты, латиноамериканцы, европейцы – без разницы, Мартинес раскалывает всех в основное время.

У Франции тоже все прекрасно. Дешам засушил групповой этап, но классно идет по плей-офф – минус аргентинцы и уругвайцы. Эксперты говорят, что это будет скрытый финал лучших команд турнира.

Кто что сказал

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции: «Моя команда будет готова к различным сценариям и различным схемам. Бельгийская команда попала не случайно в полуфинал, они великолепно играли с бразильцами. Бельгийцы постоянно нацелены на атаку. Мы должны знать, что они очень быстро и эффективно атакуют. Я подготовил своих футболистов к различным вариантам игры. Никто из моих игроков не вылетел, все готовы». (Р-Спорт)

Роберто Мартинес, главный тренер сборной Бельгии: «Не считаю игру с командой Бразилии пиковой. Все матчи чемпионата мира – пиковые. Индивидуальные качества французов такие же, как у бразильцев. Чуть расслабишься – они сделают результат.

Сейчас наша команда стоит на пороге чего-то уникального, невероятной возможности. Мы очень волнуемся перед полуфиналом чемпионата мира. Как тренер я получил огромное удовлетворение от матча с бразильцами, от того, как мы перестраивались по ходу игры. Но сейчас самое главное – встреча с французами».

Цифры

Последний раз команды встречались в 2015 году в товарищеском матче, тогда победили бельгийцы – 4:3.

Официальных матчей команды не играли с 1986 года, когда победили французы – 4:2 на ЧМ-1986.

Бельгия не проигрывает уже 24 матча (19 побед, 5 ничьих).

Всего команды провели между собой 74 матча. 30 побед на счету Бельгии, 24 – на счету Франции. Еще 19 встреч завершились вничью.

Бельгия всего лишь во второй раз вышла в полуфинал ЧМ. В 1986 году «дьяволы» уступили Аргентине.

2 последних раза, когда Франция выходила в полуфинал, она проходила дальше (в 1998 и 2006 годах).

Тьерри АнриImago

Люди в черном

Встречу обслужит бригада во главе с Андресом Куньей. Уругвайский рефери работал на двух матчах ЧМ: при нем Франция обыграла Австралию (2:1), а Испания – Иран (1:0).

41-летний арбитр в этих матчах показал 6 желтых карточек, поставил 2 пенальти, но никого не удалил.

В центре внимания

Покажет класс

Матюиди отбыл дисквалификацию и готов рвать. Блез круто подключается в атаку вторым темпом – матч с Бразилией показал, что это станет для Бельгии проблемой. «Дьяволы» пару раз так упустили Аугусто, который мог перевести игру в экстра-тайм. У французов с реализацией все намного круче.

Обделается

Лукаку шикарно играет на контратаках – Бразилию «дьяволы» разорвали именно благодаря рывкам Ромелу. Но «трехцветные» намного внимательнее «селесао» и сами отдадут мяч. При плотной опеке Лукаку не так крут – Варан Умтити сожрут самого мощного нападающего ЧМ.

Эден Азар, Ромелу ЛукакуGetty Images

Котировки букмекеров

Французы – фавориты букмекеров, пусть и небольшие. Спецов не сильно впечатляют даже Де Брёйне и Азар. Выбор сложный, но сделать его нужно только тут.

Победа Франции: 2,54

Ничья: 3,28

Победа Бельгии: 3,056

Линия на все матчи ЧМ

Ориентировочные составы

Франция

Бельгия

Вопрос дня

Кто сыграет в финале? Опрос 407 голосов Франция Бельгия

Франция – Бельгия