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Максим Калиниченко: «Отстранение Вукоевича – трусость Хорватского футбольного союза»

Калиниченко: «Отстранение Вукоевича – трусость Хорватского футбольного союза»
Eurosport

1 час назад

Бывший украинский футболист недоволен санкциями в отношении Огнена.

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко раскритиковал Хорватский футбольный союз за отстранения Огнена Вукоевича.

«Этот эпизод показывает насколько Вида и Вуко попали в точку. Конечно, они знали, что говорят. Конечно, это было вызывающе. Но по факту, как и к орлам албанским, придраться не получится. Соглашусь с Евгением Левченко – трусы в руководстве хорватов.

Могли бы просто официально пожурить за типа неспортивное поведение на официальном сайте федерации или где-то еще. А отстранение – чистая трусость, ничего более.

Имею ввиду санкции, предусмотренные в регламенте федерации Хорватии за подобное. Если прецедентов не было, придумывается какой-либо штраф.

Но перетрухали видимо серьезно и решили действительно пожертвовать, чтобы не ******* [трындели] дальше», – написал Калиниченко.

Максим Калиниченко: «Отстранение Вукоевича – трусость Хорватского футбольного союза»
  • Вукоевич был исключен из делегации сборной Хорватии за слова после победы над Россией: «Это победа за «Динамо» и за Украину».
  • ФИФА оштрафовала Огнена на 12,8 тысяч евро.
  • Записывавший совместно с Вукоевичем обращение Домагой Вида отделался предупреждением.

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