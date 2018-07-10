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Глава Федерации футбола Украины: «Из личных средств компенсируем Вукоевичу сумму штрафа»
ФФУ готова предложить Огнену работу.
Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко выразил поддержку Огнену Вукоевичу, наказанному за слова «Слава Украине».
«Вукоевич отстранен от работы в тренерском штабе сборной Хорватии и оштрафован, и это всего лишь за слова уважения по отношению к Украине.
Уверен, что это недоразумение, которое можно исправить, и если Огнен будет оспаривать такое решение ФИФА, то Федерация футбола Украины окажет ему в этом юридическую и общую поддержку. Кроме того, мы готовы предоставить дополнительную аргументацию и разъяснения относительно значения приветствия «Слава Украине!»
Если же санкция ФИФА останется в силе, то, посоветовавшись с другими представителями руководства ФФУ, мы решили из личных средств компенсировать Вукоевичу сумму штрафа, которую ему придется заплатить. Мы готовы рассмотреть варианты сотрудничества ФФУ с таким высококлассным специалистом, как Огнен.
Мы ценим людей, которые преданы Украине и не боятся публично демонстрировать уважение к нашему государству! Спасибо, Огнен! Слава Хорватии! Слава Украине!», – написал Павелко.
- Вукоевич был исключен из штаба сборной Хорватии и оштрафован на 12,8 тыс евро.
- Домагой Вида, записавший обращение вместе с Вукоевичем, отделался предупреждением.