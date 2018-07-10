Глава Федерации футбола Украины: «Из личных средств компенсируем Вукоевичу сумму штрафа»

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко выразил поддержку Огнену Вукоевичу, наказанному за слова «Слава Украине».

«Вукоевич отстранен от работы в тренерском штабе сборной Хорватии и оштрафован, и это всего лишь за слова уважения по отношению к Украине.

Уверен, что это недоразумение, которое можно исправить, и если Огнен будет оспаривать такое решение ФИФА, то Федерация футбола Украины окажет ему в этом юридическую и общую поддержку. Кроме того, мы готовы предоставить дополнительную аргументацию и разъяснения относительно значения приветствия «Слава Украине!»

Если же санкция ФИФА останется в силе, то, посоветовавшись с другими представителями руководства ФФУ, мы решили из личных средств компенсировать Вукоевичу сумму штрафа, которую ему придется заплатить. Мы готовы рассмотреть варианты сотрудничества ФФУ с таким высококлассным специалистом, как Огнен.

Мы ценим людей, которые преданы Украине и не боятся публично демонстрировать уважение к нашему государству! Спасибо, Огнен! Слава Хорватии! Слава Украине!», – написал Павелко.

Вукоевич был исключен из штаба сборной Хорватии и оштрафован на 12,8 тыс евро.

Домагой Вида, записавший обращение вместе с Вукоевичем, отделался предупреждением.

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