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Эден Азар: «Вне зависимости от исхода ЧМ-2018 «Золотой мяч» получит или Месси, или Роналду»
Пример Франка Рибери помнят все.
Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар накануне старта полуфинальных матчей ЧМ-2018 заявил, что результаты турнира не принесут миру нового обладателя «Золотого мяча».
«Награду получит или Месси, или Криштиану. Так уж распределено.
Помню год, когда Франк Рибери выиграл вообще все и все равно не получил «Золотой мяч», – цитирует Азара Marca.
- Роналду и Месси не забили ни одного гола в плей-офф за 4 чемпионата мира, но последние 10 лет «Золотой мяч» доставался только одному из них.
- Ранее Азар заявил, что «Золотой мяч» уже сейчас заслуживает Килиан Мбаппе.
- Матч Франция – Бельгия пройдет в Санкт-Петербурге 10 июля.
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