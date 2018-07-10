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Эден Азар: «Вне зависимости от исхода ЧМ-2018 «Золотой мяч» получит или Месси, или Роналду»

Азар: «Вне зависимости от исхода ЧМ-2018 «Золотой мяч» получит или Месси, или Роналду»
Eurosport

23 мин. назад

Пример Франка Рибери помнят все.

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар накануне старта полуфинальных матчей ЧМ-2018 заявил, что результаты турнира не принесут миру нового обладателя «Золотого мяча».

«Награду получит или Месси, или Криштиану. Так уж распределено.

Помню год, когда Франк Рибери выиграл вообще все и все равно не получил «Золотой мяч», – цитирует Азара Marca.

  • Роналду и Месси не забили ни одного гола в плей-офф за 4 чемпионата мира, но последние 10 лет «Золотой мяч» доставался только одному из них.
  • Ранее Азар заявил, что «Золотой мяч» уже сейчас заслуживает Килиан Мбаппе.
  • Матч Франция – Бельгия пройдет в Санкт-Петербурге 10 июля.

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