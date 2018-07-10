АР: в Таиланде спасли всех детей-футболистов, застрявших в пещере

Все 12 детей-футболистов и их тренер, которые из-за наводнения были заперты на две с лишним недели в пещере Тхам Луанг, спасены спецназом.

Об это сообщает AP. Спасенные госпитализированы, ближайшее время они проведут под наблюдением врачей в городе Чианграй.

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12 футболистов детской команды «Уайлд Боарс» в возрасте 11-16 лет и их тренер были заперты в пещере Тхам Луанг 23 июня в результате проливных дождей.

Детей не могли обнаружить в течение первых 9 дней.

С 8 июля дайверы вытаскивали из пещеры по четыре ребенка в день.

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