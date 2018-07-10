«Он постоянно смеется и до сих пор остается мальчишкой». Что Тьерри Анри делает в сборной Бельгии

10 июля в Санкт-Петербурге случится одна из самых странный дуэлей чемпионата мира: Франция подерется с Бельгией, которую тренирует икона «трехцветных» Тьерри Анри. Люди до сих пор удивляются, когда видят экс-страйкера в униформе «дьяволов». Бородатый француз работает с Бельгией уже два года, но о его роли и функциях очень мало информации – за все время Анри дал одно интервью.

В 2016-м Тьерри понял, что не в состоянии совмещать пост тренера команды «Арсенала» до 18 лет и основную работу в телевизоре. Но француз только что отучился на тренера и искал качественную практику. Как раз в этот момент Бельгия меняла тренера. Местная футбольная федерация, опытная в воспитании кадров, искала в штаб к будущему коучу человека, который совсем недавно выигрывал серьезные трофеи и мог бы передавать опыт золотому поколению. Один из кандидатов на пост босса, Ральф Рангник, слил информацию, что Анри просится в новый штаб. В итоге место главного занял Мартинес и с удовольствием позвал с собой француза.

Маруан Феллайни и Тьерри АнриGetty Images

Ни Анри, ни его работодатель никогда не скрывали, что Тьерри в Бельгии лишь за тренерским опытом. Зарплата француза составляет 2,5 тысяч евро в неделю и уходит на благотворительность. Основная работа Анри на Sky Sports, где он получает пять миллионов евро в год (Гари Линекер гребет всего 1,6 мульта).

Впервые Тьерри представили сборной в августе 2016-го, и это выглядело, будто детям на рождество привели Санта-Клауса. Для большинства игроков Анри был кумиром детства – например, постеры француза украшали спальни Бентеке и Батшуайи. Миши тут же выложил в твиттер фотку с новым тренером и подписал: «Вряд ли я когда-то вот так слушал родителей».

Работа с бельгийцами – больше школа для самого Тьерри, чем для футболистов. Француз отвечает за игру нападающих. Анри занимается теорией и аналитикой. Упражнений он не проводит, зато помогает расставлять конусы на поле, а потом собирает их, как рядовой тренер. Тьерри регулярно встречается с форвардами, чтобы поговорить об их движении в штрафной, позиционной игре. Вместе с ним игроки смотрят и разбирают свою игру на видео. Лукаку копает еще глубже: Ромелу пытается походить на кумира и просит Анри о разборе старых матчей АПЛ 12-летней давности. Бельгиец и француз регулярно встречаются в Англии для совместной работы, анализируют выступления Ромелу.

«Он научил меня стольким вещам! Когда я играл с Дрогба – другим моим идолом, – все было по-другому, потому что я конкурировал с ним. Но Анри – мой тренер. Мы спорим о футболе, обсуждаем футбол. Я постоянно тренируюсь, а он в выходные смотрит вторую немецкую лигу, а потом спорит о ней. Он помогает мне очень сильно во всех аспектах – мои слабости, мои скиллы, удары, мой контроль мяча перед воротами. Мое расположение на поле: не жди, пока мяч окажется перед тобой, – ты сам должен создавать гол. Я работаю с ним два года, и моя игра просто взлетела. Я очень многим обязан Анри, очень многим», – рассказал Ромелу.

И труд дает результат: первый же сезон под опекой Анри стал самым результативным для Ромелу – 25 голов и 6 ассистов в матчах АПЛ-2016/17.

Команда Роберто Мартинеса прошла квалификацию чемпионата мира непобежденной, за 10 матчей забив 43 гола – больше только у немцев. «Тьерри сыграл большую роль. Уровень его работы впечатляет. Он требователен к себе – то качество, сделавшее Анри одним из лучших в мире. У него есть свои ноу-хау и победа на чемпионате мира за плечами – это бесценно для нас в плане преодоления ментальных барьеров. Для форвардов очень важно поговорить с ним о их движении в штрафной площади, это огромный плюс», – Роберто Мартинес вовсю хвалил французского спеца.

Ромелу Лукаку обнимает Тьерри АнриGetty Images

При этом сам Тьерри остается в тени. Спустя пару недель после назначения Тьерри четко поставил рамки: «Я не тренер национальной команды. Я даже не ассистент менеджера. Я третий тренер. С самого начала я попросил всех относиться спокойно. Это не шоу Тьерри Анри, я здесь чтобы помочь тренеру и команде. Менеджер – единственный, кто будет разговаривать, а я попытаюсь сделать команду лучше».

Анри играет важнейшую психологическую функцию в штабе Мартинеса. Дело в том, что среди футболистов вне занятий он ведет себя как равный – например, играет в баскет с Лукаку и Азаром, со всеми выполняет упражнения и одним из первых завершает кроссы, следит за диетой и формой, встречается с Компани, чтобы просто посмотреть вместе футбол. Так бельгийцы получают заряд уверенности, чувствуя себя на одной ступени с чемпионом мира. «Он идол для всех. Тот, кто постоянно смеется и до сих пор остается мальчишкой», – говорит Юри Тилеманс.

В полуфинале Тьерри ждет неожиданное противостояние: плоды его работы встретятся с родной командой, и сердце будет рваться пополам. Сам Анри расклад не комментирует, зато Дидье Дешам – да. «Это неестественно. Но я буду рад показать Тити, что он выбрал не тот лагерь», – подколол приятеля тренер Франции.

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