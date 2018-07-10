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В Нижнем Новгороде дождь смыл построенную к ЧМ-2018 дорогу. Она находится в сотнях метров от арены

В Нижнем Новгороде дождь смыл построенную к ЧМ-2018 дорогу. Она находится в сотнях метров от арены
Eurosport

33 мин. назад

Качественная подготовка.

В Нижнем Новгороде сильные дожди частично размыли дорогу, находящуюся в непосредственной близости от стадиона, на котором проходили матчи ЧМ-2018.

В некоторых местах образовались провалы высотой в несколько метров, куда упала плитка, которую уложили при реконструкции дороги.

  • Последний матч в Нижнем прошел 6 июля. В четвертьфинале ЧМ встретились Уругвай и Франция.
  • Всего город принял 6 матчей чемпионата мира в России.

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