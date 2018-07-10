В Нижнем Новгороде дождь смыл построенную к ЧМ-2018 дорогу. Она находится в сотнях метров от арены
Качественная подготовка.
В Нижнем Новгороде сильные дожди частично размыли дорогу, находящуюся в непосредственной близости от стадиона, на котором проходили матчи ЧМ-2018.
В некоторых местах образовались провалы высотой в несколько метров, куда упала плитка, которую уложили при реконструкции дороги.
- Последний матч в Нижнем прошел 6 июля. В четвертьфинале ЧМ встретились Уругвай и Франция.
- Всего город принял 6 матчей чемпионата мира в России.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте