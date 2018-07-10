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Англичане тренировались перед полуфиналом с резиновыми курицами. Саутгейт после объяснил, в чем дело

Англичане тренировались перед полуфиналом с резиновыми курицами. Саутгейт после объяснил, в чем дело
Eurosport

1 час назад

Тайна раскрыта.

Тренировка англичан перед полуфиналом ЧМ-2018 против Хорватии опять прошла в нестандартной форме.

На этот раз футболисты вышли на поле с резиновыми курицами, во время занятий игроки перебрасывались ими и отнимали игрушки друг у друга.

Главный тренер сборной Гари Саутгейт объяснил необходимость необычного реквезита. «Я тоже своих тренеров спросил о том, что это такое. На самом деле просто все, кто занимается физической подготовкой, хотят как-то стимулировать игроков – и физически, и психологически, чтобы они не делали упражнения, которые были бы скучными. Отсюда и взялась эта курица», – цитирует коуча «Р-Спорт».

  • Сборная Англии сыграет с Хорватией в «Лужниках».
  • Матч пройдет 11 июля.

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