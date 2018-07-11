Хорватия – Англия: перед полуфиналом ЧМ-2018. Москва, стадион «Лужники»

Поражение от Бельгии оказалось для Англии полезным. Британцам досталась более легкая сетка и Швеция в четвертьфинале – бельгийцы в это время страдали над бразильцами. Эксперты сходятся во мнении, что Англия – фаворит матча, а вымотанные двумя экстра-таймами «шашечные» ничего не покажут против вязкого футбола Саутгейта.

Британцы действительно действуют очень цепко и сухо. Они скручивают сопернику все атаки, сами не предпринимают выпадов и ждут стандартов – и разыгрывают их феноменально. Вполне вероятно, зрителей ждет душная возня в центре поля с минимумом риска и скорости.

Кто посмотрит матч по ТВ

У хорватов большие проблемы – под вопросом сразу два лидера команды. Субашич получил травму в матче с Россией, но отыграл до конца и даже взял пенальти от Смолова. В той же рубке травмировался и Врсалько. Решения по игрокам Далич примет перед матчем.

У Саутгейта чистый состав – ни травм, ни дисквалификаций. Даже ни одна резиновая курочка на тренировке не пострадала.

Форма

Хорватам будет намного сложнее – «шашечные» отбегали по 120 минут с Россией и Данией. Силенок у команды уже не так много, это понимает и Далич, отметивший факт на пресс-конференции.

У Саутгейта все под контролем – у него была возможность ротировать состав в ненужном матче с Бельгией, а со Швецией команда справилась в основное время. У «трех львов» физически крепкая команда, которая способна банально перебегать возрастных хорватов.

Кто что сказал

Златко Далич, главный тренер сборной Хорватии: «В последних двух матчах мы потратили много сил, на восстановление перед полуфиналом будет всего три дня, и это проблема. Но мы сделаем все, чтобы команда подошла к игре в оптимальном состоянии. Уверен, футболисты будут готовы к матчу и выложатся на все 100 процентов». (Р-Спорт)

Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии: «Мы наслаждаемся этим турниром. У нас одна из самых молодых команд на чемпионате мира, и мы не знали, как далеко она может пройти. Но мы хорошо преодолевали все трудности, а их было немало, мы уже написали свою историю здесь. Впервые, к примеру, за многие годы выиграли в четвертьфинале. Десять лет у нас уже не было таких успехов».

Лицом к лицу

Хорватия и Англия встретятся в восьмой раз. У британцев 4 победы, у балканцев – 1.

6 из последних семи матчей Хорватия и Англия провели в среду.

Это будет третий полуфинал ЧМ для Англии – у «трех львов» есть и победа, и поражение.

Англия вонзила на ЧМ уже 11 мячей. Подобное ранее удавалось команде на победном ЧМ-1966.

Хорватия выиграла две серии пенальти на одном турнире. Ранее это удалось лишь сборной Аргентины в 1990 году.

Кейн забил за сборную в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье. Не забил лишь в среду. Если он сделает это, то войдет в историю рядом с Лэмпардом и Руни.

Харри Магуайр и Харри Кейн, сборная Англии Getty Images

Люди в черном

Обслужит встречу бригада Джюнейта Чакыра. 41-летний турецкий рефери отработал на двух матчах этого ЧМ: при нем Нигерия уступила Аргентине (1:2), а Марокко – Ирану (0:1).

В этих матчах Чакыр показал 9 желтых карточек, поставил пенальти и никого не удалил.

В центре внимания

Покажет класс

Стерлинг может стать одним из антигероев сборной, если не прибавит. Рахим очень круто перемещается, классно открывается, но никак не затолкнет мяч в сетку. Хорватия обороняется намного выше Швеции, а значит вингер «трех львов» получит шанс. Сам Рахим понимает, что этот матч – возможность снять безголевое проклятие.

Обделается

Ловрен исторически плохо играет против Кейна – в игре против «Тоттенхэма» хорвата сняли сразу после перерыва. Нагрузку на зону Деяна увеличит еще и бегунок Стерлинг, стремительно открывающийся за спину. Скорее всего, в центре обороны с Ловреном сыграет Чорлука – «шашечным» тихоходам не сдержать Харри и Рахима.

Рахим Стерлинг, сборная АнглииGetty Images

Котировки букмекеров

Хорваты круты, но не настолько, чтобы выбить Англию. По мнению букмекеров, Саутгейт протащит команду в финал, но для любителей сенсации есть приятная ссылочка.

Победа Хорватии: 3,64

Ничья: 3,11

Победа Англии: 2,32

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