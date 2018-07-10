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Английские фанаты забросали мусором немецких овчарок за связь с Германией

Английские фанаты забросали мусором немецких овчарок за связь с Германией
Eurosport

2 ч. назад

Губернатор Липецкой области одобряет.

Фанаты сборной Англии после победы в четвертьфинале ЧМ над Швецией набросились с оскорблениями на полицейских немецких овчарок.

Болельщики бросали в них мусор, обвиняя в связи с Германией, и радовались раннему вылету немецкой сборной с чемпионата мира, рассказала кинологическая служба графства Дорсет в твиттере.

  • В полуфинале англичане сыграют с Хорватией.
  • Матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники» 11 июля.

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