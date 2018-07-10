Английские фанаты забросали мусором немецких овчарок за связь с Германией

Фанаты сборной Англии после победы в четвертьфинале ЧМ над Швецией набросились с оскорблениями на полицейских немецких овчарок.

Болельщики бросали в них мусор, обвиняя в связи с Германией, и радовались раннему вылету немецкой сборной с чемпионата мира, рассказала кинологическая служба графства Дорсет в твиттере.

В полуфинале англичане сыграют с Хорватией.

Матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники» 11 июля.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме