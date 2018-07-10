«Твоя собака бьет пенальти лучше, чем ты». Ракитич рассказал, почему теперь идеально кладет с точки

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич, забивший решающий 11-метровый в серии с Россией, рассказал, в чем секрет уверенного исполнения пенальти.

В 2014 году Ракитич не реализовал пенальти в матче против «Райо Вальекано», после чего получил сообщение от тещи – фотографию его пса и подпись: «Твоя собака бьет пенальти лучше, чем ты».

В полуфинале хорваты сыграют с англичанами.

Матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники» 11 июля.

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