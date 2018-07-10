Getty Images

«Твоя собака бьет пенальти лучше, чем ты». Ракитич рассказал, почему теперь идеально кладет с точки

«Твоя собака бьет пенальти лучше, чем ты». Ракитич рассказал, почему теперь идеально кладет с точки
Eurosport

1 час назад

Все дело в теще.

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич, забивший решающий 11-метровый в серии с Россией, рассказал, в чем секрет уверенного исполнения пенальти.

В 2014 году Ракитич не реализовал пенальти в матче против «Райо Вальекано», после чего получил сообщение от тещи – фотографию его пса и подпись: «Твоя собака бьет пенальти лучше, чем ты».

  • В полуфинале хорваты сыграют с англичанами.
  • Матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники» 11 июля.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат мира

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «С мамой только по-русски разговариваю». Циципас – о футболе, семье и поездке в Россию

02:27
Популярные видео
«Это не тот мир, частью которого я хочу быть». Почему у девушки Надаля нет профиля в инстаграме
 116 просмотров2 ч
Безумная Остапенко не жалеет никого. На этот раз досталось Цибулковой
2 380 просмотров8 ч
А еще вам может понравиться