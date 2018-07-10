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Защитник «Зенита» Юрий Жирков завершил карьеру в сборной России
Уже третий игрок после ЧМ.
Защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков завершил карьеру в национальной команде.
«Решил завершить выступления за национальную команду. Не хватает уже сил играть на таком уровне. Последняя травма – еще один намек. Не остается времени на семью, детей. Считайте, второе лето без отпуска.
И после Кубка конфедераций и сейчас нужно возвращаться в «Зенит» и после 50 дней на базе опять улетать на сборы. Очень тяжело. Хотел бы поблагодарить всех, с кем играл, всех тренеров, наших болельщиков и, конечно, свою семью, которая уговорила меня остаться в команде и сыграть на чемпионате мира. Я горжусь тем, что мне посчастливилось представлять свою страну на двух чемпионатах мира и на чемпионате Европы», – сказал Жирков в интервью «Спорт-Экспресс».
- 34-летний защитник выступал за сборную России с 2005 года и провел в ее составе 87 матчей.
- В 2008 году он стал бронзовым призером чемпионата Европы.
- Ранее карьеру в сборной завершили Сергей Игнашевич и Александр Самедов.