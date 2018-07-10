🐓🐓🐓 Франция пробила Бельгию и вышла в финал чемпионата мира-2018

У Бельгии из-за перебора карточек не вышел Тома Менье, его в старте заменил Муса Дембеле.

В первом тайме французы 11 раз ударили по воротам, но в створ попали дважды. «Красные дьяволы» владели мячом 58% времени, но нанесли лишь 1 точный удар в раму.

На 51-й минуте Самуэль Умтити выпрыгнул на навес Антуана Гризманна с углового, перевисел в воздухе Маруана Феллайни и забил головой в ближний угол.

Роберто Мартинес снял Мусу Дембеле, Маруана Феллайни и Насера Шадли, выпустил Дриса Мертенса, Янника Феррейра-Карраско и Миши Батшуайи, но не получил от них забитых мячей.

1:0 – французы в третий раз вышли в финал ЧМ после 1998-го и 2006-го.

Сборная Франции в финале встретится с победителем пары Хорватия – Англия.

Бельгия сыграет в матче за бронзу 14 июля в 17:00 по московскому времени.

Новости ЧМ-2018, на которые нужно кликнуть, иначе вам отрубят палец

Все-все-все главные истории в вашем телеграме