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Тренер сборной Хорватии: «Думаю, в случае победы в Хорватии никто не будет работать до сентября»

Тренер сборной Хорватии: «Думаю, в случае победы в Хорватии никто не будет работать до сентября»
Eurosport

1 час назад

Вполне возможно.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич представил, что ждет страну в случае победы национальной команды на чемпионате мира.

«У нас такая страна, где ничего нельзя исключать, никого ничем не удивишь. У нас живет четыре миллиона человек – четыре миллиона игроков, четыре миллиона тренеров, и все всё знают. Думаю, вам сложно представить, как отмечается каждая наша победа. Наши болельщики – это наше топливо, наш порох, ведь футбол делает людей в нашей стране счастливыми, и я даже не могу представить, что будет, если мы выиграем чемпионат. Там уже никто не работает, так что, думаю, в случае победы, никто не будет работать до сентября», – цитирует Далича ТАСС.

  • В полуфинале хорваты сыграют с англичанами.
  • Матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники» 11 июля.

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