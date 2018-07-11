Черчесов: «Смолов не очень грамотно подошел психологически к ЧМ. Беру за это вину на себя»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру нападающего команды Федора Смолова на ЧМ-2018.

«Смолов – очень талантливый футболист, большой игрок, он два года у нас играл. Но по той или иной причине сейчас у него не сложилось, но он все равно играл на команду, те минуты, что он получал, он максимально старался, и гол забил с пенальти Испании, важный гол.

Мы с ним часто разговаривали, и он прекрасно понимал ту ситуацию, в которую попал. Время пройдет – мы встретимся, опять пообщаемся и будем делать следующие шаги. В конце концов, это его первый чемпионат мира, и, возможно, он психологически не очень грамотно подошел. Это не его вина. Беру вину на себя, потому что тренер должен всегда помогать игрокам. Видимо, в этот раз мне не удалось с ним найти взаимопонимание», – цитирует Черчесова RT.

Смолов за 5 матчей чемпионата мира забил 0 мячей.

Он не забил пенальти в послематчевой серии 1/4 финала с Хорватией.

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