Даниел Субашич пережил бомбежки и смерть друга. Он через боль затащил Хорватию в полуфинал ЧМ-2018

Война на Балканах стихла 25 лет назад, но для Субашича она продолжается до сих пор. В начале 90-х сербская армия на протяжении двух лет обстреливала родной город Дани – Задар, и на это время бомбоубежище стало домом для его семьи. Родители редко проявляли эмоции, но однажды малыш увидел, как отец, пекарь родом из Сербии, заплакал. Дани подошел к нему, обнял и пообещал всегда защищать родных.

После того как в городе стало безопасно, Субашич записался в секцию футбола и баскетбола. В обоих видах спорта Дани играл в защите, но в 12 лет выбрал первый вариант и четко определился с позицией. «Я выделялся ростом среди других парней в секции, а в ворота ставили самого мелкого. Тогда я решил это исправить – чувство ответственности добавляет адреналина», – признался вратарь.

Даниел СубашичGetty Images

Семье Субашича пришлось тяжело после войны из-за сербских корней отца. Всем было плевать, что мама Дани – хорватка, а сам он крещен в католической церкви. В школе великана Субу не трогали, но кто-то постоянно дырявил колеса его велосипеда, а на калитке их дома писали гадости. Субашичи задумались о переезде, но их остановил Дани, убедивший родителей, что побег ничего не изменит и нужно бороться.

Упорный и ответственный вратарь выбил место в основе родного «Задара» в 17 лет и заслужил уважение жителей города. В это же время он влюбился в девушку Антонию. Ее отец ненавидел сербов, поэтому пара встречалась тайком, но однажды папаша застукал воркующих в магазине цветов. Скандал получился жутким: Антонии запретили видеться с Дани, а когда девушка ослушалась, отец ее избил – пострадавшая загремела в больницу с сотрясением мозга. Субашич написал заявление в полицию и забрал любимую к себе – с тех пор отец Антонии несколько раз молил дочь о прощении, но она не приняла извинений.

Футбольная карьера Субы пошла вверх – он вывел «Задар» в высшую лигу и дебютировал в молодежной сборной. Несколько лет он отказывался от приглашений ведущих хорватских клубов из-за нежелания покидать любимый город, друзей и родителей. Возможно, он так бы и провел всю карьеру в «Задаре», если бы не трагедия. В одном из матчей Дани выбил мяч от ворот в район боковой линии, где завязалась верховая борьба. Хргвое Кустич, одноклубник и лучший друг Субашича, неудачно упал после столкновения с соперником, вылетел за пределы поля и ударился головой о бетонное ограждение. Парня доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, сделали операцию, но не спасли – спустя пять дней Кустич умер.

Даниел СубашичGetty Images

Суба не мог больше находиться в клубе, где все напоминало о друге, и перешел в «Хайдук». С тех пор он всегда надевает под вратарский свитер футболку с изображением Кустича и посвящает ему сэйвы и победы. После выигрыша по пенальти у Дании в 1/8 финала ЧМ-2018 ФИФА вынесла предупреждение Дани за снятый свитер, но кипера можно понять – он отразил три удара в послематчевой серии, повторив достижение португальца Рикарду (четвертьфинал ЧМ-2006 против Англии).

Отражение пенальти – фирменная фишка Субашича, которая особенно проявляется в матчах за сборную. На Евро-2016 в ключевом матче за первое место в группе против Испании Дани потащил удар Рамоса. Капитана «Реала» сбили с толку переговоры Срны с Модричем – Лука подсказал вратарю, куда пробьет одноклубник. В итоге Серхио врезал по центру, Субашич отбил, а Marca заметила другую особенность – кипер перед ударом выбежал из ворот на 1,8 метра. Так хорват делает почти всегда, но почему-то судьи закрывают глаза на явное нарушение правил не только в его исполнении, но и других вратарей – восемь послематчевых пенальти на ЧМ-2018 были отражены после выхода киперов из ворот до удара.

Из Хорватии Субашич уехал в 28 лет – в 2012-м выступавший во втором дивизионе Франции «Монако» подписал кипера по совету Стипе Плетикосы. Как и много лет назад «Задар», Дани поднял команду в высший дивизион и в одном из матчей исполнил мечту – забил со штрафного в ворота «Булони».

В сезоне-2016/17 героическая игра Субашича принесла «Монако» титул чемпиона Франции. Монегаски обогнали богачей из «ПСЖ», а Дани установил рекорд клуба по продолжительности сухой серии (842 минуты). «Все футболисты «Монако», кроме меня, Фалькао и Глика, – дети. Талантливые, но дети. Они до сих пор ходят в ясли – тем ценнее наша победа», – сиял Дани.

Еще одна особенность Субашича – он часто травмируется, но не выходит на поле только в крайних случаях. «Я часто наблюдаю за своим котом – как он прыгает, как ведет себя, когда теряет координацию. Он мгновенно встает, как бы сильно не ударился», – открыл маленький секрет вратарь. Дани мог попросить замену, когда травмировал заднюю поверхность бедра в матче с Россией, но это не в его характере. Субашич знает о боли все, поэтому давно понял, что лучший способ ее победить – сражаться до последнего.

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