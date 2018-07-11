Витсель скучал по Петербургу, бразильцы кричат громче французов. На ЧМ осталось 3 матча

Локация: «Санкт-Петербург Арена»

Локация: Санкт-Петербург

Медиацентр Санкт-Петербурга переполнен как никогда – за час до матча сотрудники ФИФА начинают раздавать последние проходки на полуфинал. Журналисты из Индии не разбирают тихой речи волонтеров, поднимают руки вверх и начинают восстание. Билетов немного, в коридорчике созревает агрессивная давка, из которой я почему-то выбрался живым. Но с билетом на полуфинал. Индийцы повержены и продолжают негодование.

Мое место находится где-то под козырьком, где-то рядом ставят тактические камеры, чтобы наблюдать за перемещениями точечных футболистов. Самый завораживающий момент перед матчем – это когда волонтеры разворачивают флаги: в этом простом действии таится необъяснимая магия, которая заставляет болельщиков одновременно выдыхать.

Точно такой же звук стадион издавал, когда мяча касался Эден Азар. Капитан Бельгии ломал головы защитникам Франции удивительными финтами: он легко прокидывал мяч вперед мимо двух, трех, четырех соперников. Казалось, что далеко его отпустил, что вот-вот его потеряет, но тут же Эден набирал скорость и повторял трюк снова – остановить его могли только границы поля.

Азар бил по воротам, Азар создавал момент партнерам и, кажется, был источником и в то же время местом назначения всех точных передач. Но этого было мало. Франция Дидье Дешама выдержала давление в первом тайме и прикончила грациозную Бельгию стандартом. Чемпионат мира снова подтверждает важность угловых – кивок Умтити, и все старания Эдена завязли где-то между Паваром и Эрнандесом.

Приз лучшему игроку ушел автору победного гола, но с трибун показалось, что лидер команды Мартинеса выдал один из лучших перфомансов карьеры. Что больше завело Азара – близость финала или вакантное место фронтмена «Реала» – вопрос открытый. Бельгия рухнула со свистком арбитра, Азар – вместе с ней. Французы побежали праздновать к угловому флажку, туда, где их застала последняя минута матча.

После прилета в Санкт-Петербург Аксель Витсель твитнул, что скучал по Санкт-Петербургу – теперь этот город будет вызывать у него противоречивые эмоции. Витсель, Азар и их друзья задержатся здесь еще на несколько дней. Ради матча за третье место.

Локация: «Санкт-Петербург Арена»

Массовый отъезд латиноамериканцев означал только одно – на русских стадионах станет намного тише. Европейские фанаты тоже любят флажки и яркие костюмы, но поддерживают команду не так яростно, как сумасшедшие аргентинцы и бразильцы. «Санкт-Петербург Арена» оказалась преимущественно русской – это предсказуемо вылилось в «Россия, Россия» уже на первой минуте.

Французы оказались самыми счастливыми людьми на стадионе, но их было мало – «трехцветные» с трудом заполнили небольшой сектор за воротами и крохотными локациями раскинулись по всей арене. Бельгийцев было больше, но не настолько, чтобы перекричать соперников. Хотя эта задача была вполне простенькой – даже группировка печальных бразильцев, ждавших «селесао» в полуфинале, несколько раз уделала европейцев по шуму и спела гадости про Марадону.

А еще были совсем грустные немцы. Их команда вылетела так давно, что они уже забыли, как выглядит Дракслер, но все равно просаживают деньги в России. Возле метро серая масса нейтральных русских стремительно раскрасилась: желтые бразильцы, зеленые мексиканцы, красно-белые перуанцы (черт, они до сих пор тут!). Позже добавились флаги Израиля, ЮАР, Норвегии, Финляндии и Китая, которые вообще никак не были представлены на турнире. Они дождались шанса и урвали тикеты на матч, когда армия конкурентов разъехалась по домам.

Болельщик сборной ФранцииEurosport

Стадион топил за красивый футбол – зрители одинаково громко взрывались, когда Мбаппе вонзил космический ассист в штрафную, когда Азар накрутил очередного несчастного соперника, когда Куртуа потащил шлепки Матюиди. Питер хотел намного больше поводов, но наелся одним скромным голасо с углового. Хотя французам было все равно: их уютный синий сектор попрыгал, попел и раскрасил арену аппетитными триколорами.

Бельгийцы возле пресс-зоны вплани в ступор с мокрыми глазами. Мужики грустно смотрели на поле и не верили, что Де Брёйне, Азар и Лукаку так и не пробили Льориса. Буквально в метре от них плясал по пояс голый француз, обвернутый во флаг, и что-то пел на своем. Он совсем скоро с удовольствием рванет в Москву, а потухшие «красные дьяволы» потерпят тучи Санкт-Петербурга еще несколько дней.

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