Мартинес: «Мы разочарованы. С сегодняшними амбициями Бельгии подготовиться к следующей игре сложно»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подвел итоги полуфинала ЧМ против Франции (0:1).

«Сегодня был очень сложный день. Были моменты, которые определили игру. Второй тайм мы начали с хорошим темпом. Тогда мы и пропустили. Поражение или победа сводятся не к одному мячу. Игра была равной, Франция играла на контратаках за счет Мбаппе и Гризманна. Мы с ними справлялись, я был доволен нашей игрой в обороне. Франция тоже хорошо оборонялась в конце, мы не могли найти магию у их ворот. В удаче была небольшая разница между командами. Я горжусь игроками, мы отдали все, что могли. Нужно принять поражение и поздравить Францию.

Бельгия пропустила 3 из 5 мячей со стандартов? Это часть ЧМ. Мы очень хорошо организованы. Франция тоже была сильной. Не думаю, что это наша слабая сторона. К сожалению, разница была в сантиметрах. Не было достаточно фокуса с нашей стороны. В таких ситуациях стандарт именно так и может повлиять на ход игры.

Пока рано о моем будущем. Нужно сфокусироваться на последней игре. Будем бороться за третье место. Нужно посмотреть на юное поколение, нужно становиться ещё сильнее. В футболе очень много талантливых ребят, которым сейчас 20-21 год.

Мы разочарованы проигрышем. Следующие 48 часов будут очень важны. Нужно постараться стать третьими – так бывает далеко не всегда. Бельгия лишь раз занимала третье место. Но я согласен, что с сегодняшними амбициями Бельгии подготовиться к следующей игре будет сложно», – цитирует Мартинеса Sports.ru.

Единственный гол в матче забил Самюэль Умтити.

Матч за третье место пройдет в Сакнт-Петербурге 14 июня.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube