Бельгия с Азаром была хороша. Но их золотое поколение снова без призов

Главный полуфинал ЧМ напомнил, как сильно футбол сборных не зависит от выступления клубов. Де Брёйне стал скрытым претендентом на «Золотой мяч», раздал миллион кроссов из середины поля, превратился в фетиш для Гвардиолы и провалил главные вывески сезона – плей-офф ЛЧ с «Ливерпулем» на «Энфилде» и 1/2 ЧМ со сборной.

Эден Азар грустил в «Челси», не втащил клуб высоко в Англии и Европе, но был главным элементом сборной. Мартинес перевел на капитана всю игру, Эдена грузили мячами весь первый тайм, но рядом оказывались по двое-трое защитников.

И все равно десятка бельгийцев провела матч (да и турнир целиком) феноменально – пасовать с точностью в 96% могут натурально избранные. Азар сделал 10 обводок и тащил команду, потому что у него было задание превратиться в супермена. Но у партнеров тоже был to do-лист, и Лукаку не вычеркнул ни одного пожелания тренера. Эдену чуть-чуть не хватило до гола, а так было бы все прекрасно.

А главным крутаном у Бельгии был Тибо Куртуа, так же страдавший с Азаром на «Стэмфорде». Без вратаря у «дьяволов» не было бы проблем с японцами – мог выручить, но пустил два под рукой. Голкипер отразил миллиард ударов Неймара и дружочков – только на его руках вползли в полуфинал. У Куртуа всего на сэйв больше, чем у Льориса, но после гола Умтити Франция не воткнула новых иголок лишь благодаря Тибо.

Но у Франции топовый и жутко недооцененный тренер. Дидье Дешама быстро забыли после финала ЛЧ с «Монако», пнули под зад из «Ювентуса» после сезона в Серии В, не сказали ему спасибо за последнее на веку наших внуков чемпионство «Марселя» и сейчас все молчат про то, какой он крутой.

Дешама легче любить за то, что он дарит красивую историю – 20 лет назад был с Францией в финале как игрок, а теперь вернулся за кубком как тренер. Но у него ключевым стал Блез Матюиди, которого не ценят даже те, кто прется по Бускетсу с Модричем, – отличное решение по персональщику. А связка Варан-Умтити, где ни один не играет ведущего защитника в клубе при живых Рамосе и Пике, превращается в ров с крокодилами перед тюрьмой – ни один не доберется до ворот целым.

Дидье Дешам, ФранцияGetty Images

Франция провела классный матч, ни разу не слетела с катушек и не поплыла. У Les Bleus еще полно уровней, которые можно пробивать головой и расти. Это и незабивающий Жиру, неспособный в России хотя бы попасть в створ. Это и Погба, тонущий в сборной второй топ-турнир подряд. Это и крайние защитники, с заменой которых Les Bleus превратятся в теннисный автомат по закидыванию мячей в штрафную. Это и Уго Льорис, ненадежно выглядящий в воротах и спасаемый пока обороной.

И даже с такими футболистами, действующими не на максимум потенциала, Франция прошла по самой сложной сетке до финала и выкатится на поле «Лужников» фаворитом – Хорватия и Англия молятся, чтобы Дешам резко поверил в астрологию и оставил в запасе Мбаппе, потому что он Стрелец, а Стрельцы не сочетаются с Весами.

Бельгия снова ничего не выиграет с золотым поколением, их чемпионское окно захлопнулось с прыжком Умтити и ошибкой Феллайни. Но в этот конкретный раз им не повезло – важнейший матч совпал с кошмарным днем Де Брёйне и вызванным этим перформансом Лукаку.

Бельгийцы уже никогда не достигнут многолетнего доминирования – для династии нужно было побеждать на проходном Евро-2016 и дожимать Францию в Петербурге. Они не регенерируют новых игроков, за Азаром с Де Брёйне не появляются свежие гении, как за Хави с Иньестой – последними представителями золотой мафии. Похоже, бельгийская система извергла все таланты и больше не разродится, поэтому высшим достижением сборной так и останется бронза чемпионата-2018.

У Франции появился шанс снова стать королями мира – второй раз за 20 лет, третья возможность за это время. Никаких сомнений, что у них получится: они еще толком не забивали с игры, а уже в шаге от титула, плюс костяк помнит проигрыш Португалии в 2016-м. Для Бельгии поражение превратится в опыт. Опыт, который им никогда не понадобится в финале.

Франция – Бельгия – 1:0

Новости ЧМ-2018, на котором осталось три матча

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